Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ενημέρωσε ότι διαθέτει έναν μικρό αριθμό μεμονωμένων εισιτηρίων για τη sold out αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15, LIVE από το Gazzetta).

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL, επικρατώντας της Καρδίτσας και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 11-1, πριν από τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague.

Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφονται στις εντός έδρας αναμετρήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) και τη Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15). Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι διαθέτει έναν μικρό αριθμό μεμονωμένων εισιτηρίων για τη sold out αναμέτρηση με την Αρμάνι στο Telekom Center Athens, λόγω της μη παρουσίας φιλάθλων των φιλοξενούμενων.

Αναλυτικά: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σάς ενημερώνει, πως για την sold out αναμέτρηση με την EA7 Emporio Armani Milan την Τρίτη (06/01, 21:15), για την 20η αγωνιστική της regular season της EuroLeague, γίνεται εκτάκτως διαθέσιμος ένας μικρός αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων. Ειδικότερα, λόγω της μη παρουσίας φιλάθλων της EA7 Emporio Armani Milan στο Telekom Center Athens, θα διατεθεί συγκεκριμένος αριθμός μεμονωμένων εισιτηρίων στο Τμήμα 401»