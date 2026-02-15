Η Αρμάνι Μιλάνο επέστρεψε στις νίκες, καθώς επικράτησε της Κρεμόνα με 67-86. Πήρε το ντέρμπι η Βίρτους κόντρα στην Ούντινε με 90-86 και παρέμεινε στην πρώτη θέση.

Έπειτα την ήττα από την Ντουμπάι BC, η Αρμάνι επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας της Κρεμόνα με 67-86 εκτός έδρας για την 20η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Πέπε Ποέτα, ξέσπασε μετά την κακή πρόσφατη εμφάνιση που πραγματοποίησε στα Εμιράτα και έβγαλε την αντίδραση που χρειαζόταν, διασύροντας την Κρεμόνα.

Για του νικητές ξεχώρισε ο Αρμόνι Μπρουκς που τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ άξιος συμπαραστάτης στη νίκη της Αρμάνι ήταν ο Ζακ ΛεΝτέι με 11 πόντους!

Στον αντίποδα από τους γηπεδούχους κορυφαίος ήταν ο Ντουρχάμ με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 31-48, 48-71, 67-86.

Πήρε το ντέρμπι η Βίρτους και παραμένει στην κορυφή!

Στο ντέρμπι που εκτυλίχθηκε στην Μπολόνια, η Βίρτους επικράτησε της Ούντινε με 90-86. Σε έναν πολύ αμφίρροπο αγώνα, όπου και οι δύο ομάδες είχαν συνεχόμενες εναλλαγές προβαδίσματος, το σύνολο του Ντούσκο Ιβάνοβιτς κατάφερε να φτάσει ως την 16η νίκη του και να παραμείνει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Για τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Έντουαρντς που άγγιξε το double-double, πετυχαίνοντας 22 πόντους, 9 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ο Μπέντζιους πέτυχε 21 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 31-15, 54-59, 71-75, 90-86

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής:

Κρεμόνα – Μιλάνο 67-86

Βίρτους Μπολόνια – Ούντινε 90-86

Καντού – Τρέντο 108-91

Βενέτσια – Ρετζιάνα 79-81

Σάσαρι – Τορτόνα 82-89

Τριέστε – Νάπολι 110-84

Βαρέζε – Μπρέσια 98-96

Η Βαθμολογία: