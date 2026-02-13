Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της αποψινής (13/2) μάχης των «πρασίνων» με την πρωταθλήτρια Ευρώπης, και των υπόλοιπων αγώνων της Euroleague.

Στον... αστερισμό του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη δράση της Euroleague με μια πολύ δυνατή εντός έδρας αναμέτρηση, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής.

Οι «πράσινοι» υποδέχονται στην Telecom Center Athens την.. πρώην ομάδα (στην Ευρώπη) του Αμερικανού άσου και πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε, θέλοντας να πάρουν μια νίκη βαθμολογικής ουσίας και τεράστιας ψυχολογικής σημασίας ενόψει της συνέχειας.

Το τζάμπολ έχει προγραμματιστεί για τις 21:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από το Novasports Prime.

Νωρίτερα, στις 20:00 η Ζαλγκίρις Κάουνας περιμένει την Χάποελ Τελ Αβίβ (Novasports Start), η Μονακό την Μπασκόνια (20:30, Novasports 4), ενώ στις 21:30 υπάρχει διπλή δράση με τα Παρτίζαν - Ρεάλ Μαδρίτης (Novasports 5) και Αρμάνι Μιλάνο - Ντουμπάι (Novasports 2).

Οι μεταδόσεις της ημέρας