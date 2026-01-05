Τζόουνς: Έφτασε στην Ελλάδα
Προσγειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (05/01) στην Ελλάδα για λογαρισμό του Ολυμπιακού ο Ταϊρίκ Τζόουνς.
Ο Αμερικανός αποκτήθηκε από τους «ερυθρόλευκους» για να ενισχύσει τη θέση «5» και να βοηθήσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προς την υλοποίηση των στόχων σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Ο 28χρονος σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών. Στην φετινή Euroleague σε σύνολο 17 αγώνων είχε μέσο όρο 23:36 λεπτά, 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα
