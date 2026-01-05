«Ύποπτη και ασυνήθιστη συμπεριφορά του μάνατζερ του Τζόουνς»!

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς φόρεσε τα ερυθρόλευκα, και δημοσίευμα του ισραηλινού Sport5 επικαλείται πηγές της Μακάμπι που κάνουν λόγο για ύποπτη και ασυνήθιστη συμπεριφορά του μάνατζερ του Αμερικανού σέντερ!

Ο Ολυμπιακός επισημοποίησε το πρωί της Δευτέρας 5/1 τη συμφωνία με τον Ταϊρίκ Τζόουνς, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Αμερικανού σέντερ που αποχώρησε από την Παρτίζαν και τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, δημιουργώντας ένα πολύ ισχυρό δίδυμο ψηλών μαζί με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η περίπτωση του Τζόουνς ήρθε στο προσκήνιο τις προηγούμενες ημέρες για τη Μακάμπι, και δημοσίευμα του ισραηλινού Sport5 επικαλείται πηγές της «ομάδας του λαού», που κάνουν λόγο για ύποπτη και ασυνήθιστη συμπεριφορά του μάνατζερ του Αμερικανού σέντερ! Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η προσέγγιση της Μακάμπι Τελ Αβίβ στις διαπραγματεύσεις χαρακτηρίστηκε ως «all-in». Η Μακάμπι ήταν έτοιμη να προσφέρει μισθό ύψους τριών εκατομμυρίων δολαρίων για διάστημα ενάμιση έτους και, μάλιστα, ήταν διατεθειμένη να προτείνει ακόμη και τριετές συμβόλαιο, με στόχο να χτίσει γύρω από τον παίκτη την ομάδα για τα επόμενα χρόνια.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Sport5, «πηγές της Μακάμπι αναφέρουν ασυνήθιστη και ύποπτη συμπεριφορά από τον μάνατζερ του Τάιρικ Τζόουνς. Ο μάνατζερ του Αμερικανού σέντερ είχε ξεκαθαρίσει στις ενδιαφερόμενες ομάδες ότι απαγορεύεται η απευθείας επαφή με την Παρτίζαν και ότι μόνο εκείνος θα διαχειριζόταν τις επαφές με τους Σέρβους. Υποστήριξε μάλιστα ότι σε περίπτωση απευθείας επικοινωνίας με την Παρτίζαν, ο Τζόουνς δεν θα προσχωρούσε στην ομάδα, με αποτέλεσμα όλες οι διαπραγματεύσεις να περνούν μέσω αυτού. Παράλληλα, ο Τζόουνς βρισκόταν σε επικοινωνία με τη Μακάμπι, στέλνοντας ξεκάθαρα μηνύματα ότι επιθυμούσε να ενταχθεί στην ομάδα και ότι θα ήταν ο πρώτος σέντερ. Υπήρχαν επίσης σαφείς συμφωνίες στα οικονομικά ζητήματα, με την ομάδα όχι μόνο να ισοφαρίζει, αλλά και να ξεπερνάει κάθε πρόταση της Ολυμπιακού, δείχνοντας στον παίκτη ότι ήταν αποφασισμένη να τον αποκτήσει με κάθε κόστος».

Το άρθρο συνεχίζει αναφέροντας: «Η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήθελε να διατηρήσει τη διαπραγμάτευση μυστική, δεδομένου ότι επρόκειτο για έναν ιδιαίτερα περιζήτητο παίκτη, ελπίζοντας να ανακοινώσει την απόκτησή του με τρόπο που θα προκαλούσε αίσθηση σε όλη την Ευρώπη. Λίγοι μέσα στην ομάδα γνώριζαν τις λεπτομέρειες, ωστόσο την Πέμπτη η πληροφορία διέρρευσε στα ΜΜΕ και έφτασε στην Ευρώπη, ενεργοποιώντας την Ολυμπιακό. Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η Μακάμπι ενήργησε με ήθος, ίσως υπερβολικά, ενώ ο μάνατζερ του Τζόουνς σταμάτησε να απαντά στα τηλέφωνα της ομάδας. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας, η επαφή κόπηκε και η ομάδα αντιλήφθηκε ότι τα πράγματα πήγαιναν προς άλλη κατεύθυνση. "Δεν υπήρξε κανένα οικονομικό εμπόδιο. Αντιθέτως, βελτιώσαμε κάθε προσφορά και ο παίκτης μας είπε ξεκάθαρα ότι ήθελε να έρθει. Ο Τζόουνς θα μπορούσε να αναβαθμίσει την ομάδα. Γι’ αυτό ήμασταν all-in για αυτή τη συμφωνία. Δεν υπάρχουν τέτοιοι παίκτες στην αγορά, και ήταν μια μεγάλη ευκαιρία που χάθηκε"».