Ο Δημήτρης Οικονόμου γράφει για την τεράστια κίνηση του Ολυμπιακού με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και τους Προέδρους του, Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο που προσφέρουν στον Γιώργο Μπαρτζώκα ένα υπερπλήρες ρόστερ με φόντο τις κορυφές.

Το τελευταίο κομμάτι του παζλ συμπληρώθηκε και ο Ταϊρίκ Τζόουνς έρχεται άμεσα στο Φάληρο, για να μετατρέψει το «οπλοστάσιο» του Ολυμπιακού σε πλήρες. Από το καλοκαίρι που μας πέρασε, η κουβέντα γύρω από τους «ερυθρολεύκους» δεν έμεινε ποτέ στο μπάσκετ.

Το «γίνε GM για μία ημέρα» μετατράπηκε σε αγαπημένο σπορ, αλλά όπως είχε τονίσει και ο Σάσα Βεζένκοβ στο Gazz Floor μετά το Μόναχο, τον κόσμο τον καταλαβαίνεις. Ωστόσο ο Ολυμπιακός, όπως και κάθε ομάδα με σταθερές, δε λειτουργεί ποτέ βιαστικά.

Το σημαντικό είναι να αναγνωρίσει ένα πρόβλημα. Αν αυτό συμβεί, τότε θα ψάξει την καλύτερη δυνατή λύση, έχοντας τους μηχανισμούς να το κάνει. Και αν για την περίπτωση του γκαρντ, μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς, το παραπάνω ήταν αυτονόητο, ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήρθε ως... κερασάκι μεν, αλλά ήταν πλέον απαραίτητος δε.

Πάμε όμως να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός υπέγραψε τον Ντόντα Χολ. Έναν παιγμένο σέντερ στην EuroLeague, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και ταβάνι. «Αγόρασε» χρόνο και ασφάλεια, πίσω από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, στο μέτρο του δυνατού για να μπορεί να σκανάρει περιπτώσεις που θα ήταν φιτ για το μπάσκετ του.

Ε, λοιπόν, τη δεδομένη χρονική στιγμή πιθανότατα να μην υπήρχε καλύτερο φιτ ψηλού εκεί έξω, που να μπορούσε να γίνει διαθέσιμος στην αγορά και να ντυθεί στα «ερυθρόλευκα». Ο Τζόουνς έρχεται να θωρακίσει τον Ολυμπιακό και να τον αλλάξει επίπεδο. Γιατί πραγματικά, αυτή η μεταγραφή αλλάζει επίπεδο τους Πειραιώτες.

Ας δούμε τις ασκήσεις επί χάρτου.

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Μιλουτίνοφ Μόρις, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Τζόουνς

Η πρώτη πεντάδα έχουμε δει πόσο καλά λειτουργεί, έχοντας δύο σούπερ σκόρερ. Ο Ντόρσεϊ, άλλωστε, κάνει σεζόν MVP, ο Μιλουτίνοφ είναι ο καλύτερος σέντερ στην Ευρώπη αυτήν τη στιγμή και ο Γουόκαπ καθοδηγεί μαεστρικά τους συμπαίκτες του.

Η δεύτερη πεντάδα έρχεται με έναν πόιντ γκαρντ για τον οποίο έχουμε αναλύσει πόσα μπορεί να προσφέρει και αρχίζει να τα καταθέτει στο παρκέ, τον μέγκα σταρ Φουρνιέ, τον glue guy από το «3» και το ελίτ σουτ του Πίτερς.

Σε αυτά προστέθηκε η «εκρηκτικότητα» του Τζόουνς, ενός ψηλού με αθλητικότητα, πολύ ανώτερου επιθετικά από τον Χολ και αρκετά τίμιο στις αλλαγές στην άμυνα. Ξαναρίξτε μια ματιά στη δεύτερη πεντάδα του Ολυμπιακού και θυμηθείτε το πρόσφατο ντέρμπι. Ο Φουρνιέ ήταν αυτός που με το διάβασμά του έσπασε το hedge και έβαλε σε λειτουργία το pick n' roll και την επίθεση του Ολυμπιακού.

Δίπλα του είναι ο Μόρις, που λατρεύει τέτοιες καταστάσεις. Εκεί έρχεται να προστεθεί ένας εκπληκτικός finisher, όπως ο Τζόουνς, στο pick n' roll. Και φυσικά υπάρχουν στο ρόστερ, πέραν από τους δέκα που αναφέραμε, παιδιά ειδικών αποστολών, όπως ο Νιλικίνα ή ο Χολ που ξεκάθαρα θα περιοριστεί ως τρίτος. Με τον Κώστα Αντετοκούνμπο να οδεύει προς τον Άρη.

Υπερβολή ή μη για κάποιους, με τους Μιλουτίνοφ και Τζόουνς να μοιράζονται τα βαριά λεπτά της θέσης «5», ο Ολυμπιακός έφτιαξε το καλύτερο δίδυμο ψηλών στην Ευρώπη. Ένας «εκρηκτικός» finisher στο pick n' roll, δίπλα σε έναν dominant ψηλό στο επιθετικό ριμπάουντ, με υπερπλήρες επιθετικό παιχνίδι και δημιουργία στο short roll.

Δεν μπαίνω στη διαδικασία να συγκρίνω ποτέ τις εποχές και τις χρονιές. Οπότε τα περί πληρέστερου ρόστερ όλων των εποχών δε μετρούν. Άλλωστε είναι τέτοιες οι απαιτήσεις της EuroLeague που τα ρόστερ χρειάζονται 15-16 παίκτες. Αυτό που είναι όμως δεδομένο, έχει να κάνει με τη φετινή πληρότητα.

Και ο Ολυμπιακός είναι υπερπλήρης, όχι μόνο σε θέσεις, αλλά και σε χαρακτηριστικά. Με παίκτες που αλληλοσυμπληρώνονται και μπορούν να υπηρετήσουν το μπάσκετ που θέλει ο προπονητής τους. Κερασάκι στην τούρτα μεν, στο χρονικό σημείο που ήρθε, λίγα 24ωρα μετά το «διπλό» επί του Παναθηναϊκού, αλλά όχι μία κίνηση εντυπωσιασμού και τυμπανοκρουσίας. Ο Ολυμπιακός δεν κάνει τέτοιες άλλωστε.

Οι Πρόεδροί του, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος βγήκαν για ακόμα μια φορά μπροστά. Αυτοί που σε συνδυασμό με τον Γιώργο Μπαρτζώκα και το σταφ, διατηρούν τους Πειραιώτες στην ελίτ όλα αυτά τα χρόνια και ονειρεύονται ακόμα περισσότερα, αρχής γενομένης από το νέο ΣΕΦ. Σε μία χρονιά που έσπασαν συμβόλαια των Χολ, Γουόρντ, Νιλικίνα, Νετζήπογλου, Καραγιαννίδη, επέκτειναν αυτό του Φουρνιέ, ανανέωσαν τον Μιλουτίνοφ.

Λίγες ημέρες νωρίτερα έφεραν στην Ευρώπη έναν παίκτη με 473 ματς στο NBA, τον Μόρις. Το λέει συχνά - πυκνά ο Γιώργος Μπαρτζώκας στις δηλώσεις του πως έχει άψογη συνεργασία με τους Προέδρους και πως ό,τι ζητήσει, οι Αγγελόπουλοι είναι πρόθυμοι να το κάνουν πράξη. Δεν είναι κλισέ, είναι η αλήθεια.

Οι Αγγελόπουλοι θωράκισαν ακόμα μια χρονιά τον Ολυμπιακό με τον Τζόουνς και δίνουν στα χέρια του προπονητή τους το καλύτερο δυνατό ρόστερ, για να επιτευχθούν οι στόχοι της σεζόν. Και ναι, ο μεγάλος στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση της EuroLeague πλέον. Αυτήν την κορυφή για την οποία διψάει ο Ολυμπιακός και φτάνει τόσο κοντά την τελευταία τετραετία. Η κίνηση του Τζόουνς δεν το κρύβει, το... φωνάζει.

Οι ατέλειες του ρόστερ και κάποια λάθη του καλοκαιριού δεν μακιγιαρίστηκαν, ούτε μπαλώθηκαν για να μη φαίνονται και τόσο. Σβήστηκαν εντελώς και το σενάριο πάει να γραφτεί από την αρχή, με την ομάδα έτσι και αλλιώς να έχει μπει στον σωστό δρόμο, αποκτώντας και αυτοπεποίθηση μετά το «διπλό» στο ΟΑΚΑ. Ο Ολυμπιακός αγόρασε το καλύτερο φιτ για εκείνον, σβήνοντας και τον τελευταίο του αστερίσκο στο ρόστερ.

Σε συνδυασμό και με την έλευση του Μόρις, η βελόνα του ενθουσιασμού έσπασε το κόκκινο φράγμα. Στις ασκήσεις επί χάρτου, πλέον, το ρόστερ του παίρνει άριστα 10. Τώρα η μπάλα βρίσκεται στα χέρια της ομάδας.