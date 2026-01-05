Πεναρόγια για Τζόουνς: «Αδύνατο να έμενε στην Παρτίζαν, θέλουμε παίκτες με 100% αφοσίωση»

O Τζοάν Πεναρόγια στάθηκε στην αποχώρηση του Ταϊρίκ Τζόουνς από την Παρτίζαν, με τον παίκτη να συνεχίζει στον Ολυμπιακό.

Από χθες το Gazzetta σας ενημέρωσε πως θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα» ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο παίκτης ήρθε σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του με την Παρτίζαν και σήμερα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τον ανακοίνωσε.

Για την αποχώρηση του Τζόουνς μίλησε και ο head coach της Παρτίζαν, Τζοάν Πεναρόγια, ο οποίος τόνισε πως δεν γινόταν να μείνει στους Σέρβους.

«Προφανώς, ο Τάιρικ είναι ένας σπουδαίος παίκτης στην Ευρωλίγκα, αλλά πιστεύω ότι ο σύλλογος βρήκε την καλύτερη λύση και για τις δύο πλευρές, ειδικά για τον σύλλογο,» δήλωσε ο προπονητής στο Meridian Sport και συνέχισε.

«Αυτή τη στιγμή, δεν ήταν δυνατό για τον Τάιρικ να μείνει στον Παρτίζαν, επειδή η ατμόσφαιρα και οι σκέψεις του ήταν ήδη εκτός συλλόγου. Θέλουμε παίκτες με 100% αφοσίωση, που αγωνίζονται για τον Παρτίζαν και δείχνουν την επιθυμία και την υπερηφάνεια να φορούν τη φανέλα του ιστορικού μας συλλόγου. Ήταν η καλύτερη απόφαση για και τις δύο πλευρές»