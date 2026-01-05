Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) και κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στον πρώτο γύρο της Stoiximan GBL, επικρατώντας της Καρδίτσας με 92-85 και βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 11-1. Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφονται στις εντός έδρας αναμετρήσεις με την Αρμάνι Μιλάνο (6/1, 21:15) και τη Βίρτους Μπολόνια (8/1, 21:15) για τη EuroLeague.

Από την πλευρά του, ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το ενδεχόμενο μεταγραφικής ενίσχυσης του «τριφυλλιού», με δεδομένο μάλιστα ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος εξήγησε πως προσπαθεί να φέρει εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή.

«Είμαι συγκεντρωμένος στα δύο παιχνίδια που θα παίξουμε αυτή την εβδομάδα. Αν είμαστε επιτυχημένοι σε αυτά έχουμε την ευκαιρία να είμαστε πρώτοι. Είναι κάτι που το διαχειρίζεται ο πρόεδρος και οι ιθύνοντες της ομάδας, εγώ δεν είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό. Εγώ είπα ποιό είναι το λάθος μας μετά το προηγούμενο παιχνίδι. Το κλαμπ άρχισε να ψάχνει, ο πρόεδρος είναι πάντα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα. Μετά από όσα του είπα, ότι μας έλειψε κάτι σημαντικό, φυσικά έδειξε αντίδραση. Εγώ δεν επέμεινα, είπα ότι μας έλειψε κάτι και φυσικά ψάχνει την καλύτερη λύση. Αλλά βέβαια δεν είναι εύκολο. Έχουμε και το σοβαρό πρόβλημα με τον Μήτογλου. Το κλαμπ είναι συγκεντρωμένο σε αυτό, ψάχνει την αγορά, εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι στα δύο παιχνίδια» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού.