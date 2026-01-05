Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος συμμετείχε κανονοκά στην προπόνηση του Παναθηναϊκού και θα αποφασιστεί αύριο (06/01) για το αν θα αγωνιστεί στο ματς κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο (06/01, 21:15) στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα (05/01), μετά το σφύξιμο που ένιωσε στη γάμπα πριν την αναμέτρηση με την Καρδίτσα όπου και προφυλάχθηκε.

Ωστόσο, ο Έργκιν Άταμαν θα αποφασίσει αύριο (06/01) αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στους Ιταλούς.

Θυμίζουμε εκτός λόγω θλάσης βρίσκεται ο Ντίνος Μήτογλου.