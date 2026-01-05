Παναθηναϊκός: Με Ρογκαβόπουλο η προπόνηση ενόψει της Αρμάνι
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την Αρμάνι Μιλάνο (06/01, 21:15) στο «Telekom Center Athens», στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής της EuroLeague.
Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, προπονήθηκε κανονικά τη Δευτέρα (05/01), μετά το σφύξιμο που ένιωσε στη γάμπα πριν την αναμέτρηση με την Καρδίτσα όπου και προφυλάχθηκε.
Ωστόσο, ο Έργκιν Άταμαν θα αποφασίσει αύριο (06/01) αν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στους Ιταλούς.
Θυμίζουμε εκτός λόγω θλάσης βρίσκεται ο Ντίνος Μήτογλου.
