Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα φτάσει στη χώρα μας, με μια μικρή καθυστέρηση απ' ότι ήταν αρχικά προγραμμαρισμένο.

Με μια μικρή καθυστέρηση αναμένεται η άφιξη του Ταϊρίκ Τζόουνς στη χώρα μας.

Ο Αμερικανός σέντερ ήταν προγραμματισμένο να καταφτάσει στην Ελλάδα στις 15:05, ωστόσο έπειτα από ενημέρωση θα προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 16:20.