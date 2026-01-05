Τζόουνς: Άλλαξε η ώρα της άφιξής του
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα φτάσει στη χώρα μας, με μια μικρή καθυστέρηση απ' ότι ήταν αρχικά προγραμμαρισμένο.
Με μια μικρή καθυστέρηση αναμένεται η άφιξη του Ταϊρίκ Τζόουνς στη χώρα μας.
- «Ύποπτη και ασυνήθιστη συμπεριφορά του μάνατζερ του Τζόουνς»!
- Ο Ταϊρίκ Τζόουνς φέρνει το χαμόγελό του και το συμβολικό 88 στον Ολυμπιακό
- Το depth chart του Ολυμπιακού μετά την απόκτηση Τζόουνς
Ο Αμερικανός σέντερ ήταν προγραμματισμένο να καταφτάσει στην Ελλάδα στις 15:05, ωστόσο έπειτα από ενημέρωση θα προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 16:20.
