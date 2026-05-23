Διαμαντίδης: «Φαβορί ο Ολυμπιακός στον τελικό»!

Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έκανε την τοποθέτησή του στη NOVA για το Ολυμπιακός - Φενέρ αλλά και για τον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο βετεράνος μπασκεμπολίστας και άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού είπε αρχικά στη NOVA για τον Ολυμπιακό, το ματς του με τη Φενέρ αλλά και την επόμενή του αντίπαλο στον τελικό, τη Ρεάλ: «Περίμενα πιο δύσκολο παιχνίδι για Ολυμπιακό. Δίκαια νίκησε. Ήταν σοβαρός και κατάφερε να πάρει τη νίκη. Είναι φαβορί ο Ολυμπιακός αλλά ένας τελικός είναι ένας τελικός. Σε ένα Final Four είναι πολύ σημαντικό να έχεις δουλέψει τα συναισθήματά σου και να κάνεις αυτά που έχεις δουλέψει».

Ως προς την αποθέωση των φιλάθλων του Ολυμπιακού για αυτόν ο Δημήτρης Διαμαντίδης είπε: «Είναι πολύ ωραίο»!

Final Four 2026 – Η Euroleague «προσγειώνεται» στην Αθήνα

Το Final Four επιστρέφει στην Αθήνα και η πόλη που έζησε αξέχαστες στιγμές το 2007 είναι έτοιμη να γράψει ξανά ιστορία, σχεδόν 20 χρόνια μετά! Ολυμπιακός, Φενερμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και Βαλένθια διεκδικούν τον κορυφαίο τίτλο της Euroleague στο Telekom Center

