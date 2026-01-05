Ο Ταϊρίκ Τζόουνς φέρνει το χαμόγελό του και το συμβολικό 88 στον Ολυμπιακό

Η... ελληνική ανακάλυψη και η ένταση με την Παρτίζαν

Στο κολέγιο Xavier στο Οχάιο, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έφτιαξε το αγωνιστικό του όνομα. Double-doubles, σκληράδα, κυριαρχία στα ριμπάουντ δίνοντας έτσι τα πρώτα δείγματα για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Ένας Έλληνας ήταν εκείνος που ανακάλυψε το ταλέντο του. Ο Γιάννης Καστρίτης τον έφερε στη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τους αριθμούς του να είναι πολύ καλοί συγκεντρώνοντας 13.1 πόντους, 7.7 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ μέσο όρο. Ακολούθησε η Ιταλία και η Τουρκία μαζί με τον τίτλο στο εγχώριο πρωτάθλημα, καθώς και την επιλογή στην κορυφαία πεντάδα του EuroCup.

Μετά από μία σεζόν στην Αναντολού Εφές ακολούθησε η Παρτίζαν, που αποδείχθηκε ότι δεν ήταν απλώς ένας ακόμη σταθμός. Ήταν πρόκληση, ήταν μία πολύ δύσκολη πίστα που τον έφτασε στα όρια του και τον κατέβαλε ψυχολογικά. Η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ήταν η... σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι προκαλώντας γενικευμένη αναταραχή στον σύλλογο.



Το αποτέλεσμα ήταν κάποιοι παίκτες να βρεθούν στο στόχαστρο, ως ενορχηστρωτές ή ακόμα και φταίχτες αυτής της απόφασης. Ο Τζόουνς, έγινε το «πρόσωπο» της οργής και αυτός που τελικά δέχθηκε τα περισσότερα πυρά.



Το αποκορύφωμα ήρθε στη βαριά ήττα από τη Μακάμπι. Οι αποδοκίμασίες ξέφυγαν με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να έρχεται σε πλήρη ρήξη με τους οπαδούς της Παρτίζαν φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να κάνει νόημα σε οπαδό να κατέβει στο παρκέ. Ακόμη και ο Ταϊρίς Ράις ένιωσε την ανάγκη να παρέμβει δημόσια: «Πρέπει να τον πάρουν από εκεί. Δεν είναι θέμα μπάσκετ πια. Πώς θα κυκλοφορεί στην πόλη με τέτοια ένταση;». Ήταν θέμα ασφάλειας πια, ενώ το σίριαλ της απόκτησής του από τον Ολυμπιακό εξαιτίας της Παρτίζαν, ήταν κάτι που τον ενόχλησε αρκετά, όπως έκανε σαφές.

