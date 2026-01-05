Δείτε το depth chart του Ολυμπιακού μετά την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς.

Από χθες το Gazzetta σας ενημέρωσε πως θα φορέσει τα «ερυθρόλευκα» ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο παίκτης ήρθε σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του με την Παρτίζαν και σήμερα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ τον ανακοίνωσε.

Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας διάρκειας 2.5 ετών, ενώ φέτος έπαιξε στη Euroleague 23:36 λεπτά ανά ματς με 10.6 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.

Πλέον οι Πειραιώτες αναβαθμίζονται στο «5» και έχουν μια επιπλέον λύση. Πριν είχαν τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Αντετοκούνμπο, ενώ έρχεται ο Τζόουνς να μπει σφήνα και να ανεβάσει επίπεδο τη ρακέτα του Ολυμπιακού. Στη θέση υπάρχει και ο Φαλ που θα προλάβει λίγους μήνες στο τέλος της σεζόν.

Δείτε το depth chart και πως διαμορφώνεται

PG: Γουόκαπ, Μόρις, Νιλικίνα, Mπουρνελές

SG: Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Νετζήπογλου

SF: Παπανικολάου, Γουόρντ, Λαρεντζάκης

PF: Βεζένκοβ, Πίτερς

C: Μιλουτίνοβ, Τζόουνς, Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Φαλ* (θα προλάβει τους τελευταίους μήνες της σεζόν)