Oλυμπιακός: Προαναγγέλλει Ταϊρίκ Τζόουνς με Άη Βασίλη
Aπο χθες το Gazzetta σας είχε ενημερώσει πως ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Απέμενε η ανακοίνωση, η οποία θα έρθει από ώρα σε ώρα και έτσι ο πρώην ψηλός της Παρτίζαν θα πατήσει Ελλάδα τις επόμενες μέρες για να ανεβάσει επίπεδο την ρακέτα των Πειραιωτών.
Οι Πειραιώτες μάλιστα προανήγγειλαν την ανακοίνωση μέσω μιας ανάρτηση στο twitter με τον Άη Βασίλη!
Ο Τζόουνς είχε εκφράσει εξ αρχής την επιθυμία του να αποχωρήσει από το Βελιγράδι, θέλοντας να μετακινηθεί στον Ολυμπιακό, αφού η κατάσταση στην πόλη μετά και την κόντρα που είχε με τους οπαδούς, τον επηρέασε ψυχολογικά.
Kalimera! ⛅️☕️🥱— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 5, 2026
Late delivery! 🎅🏼🎁😃#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/IV86w3wfT1
