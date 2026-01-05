Η Παρτίζαν θέλει να αντικαστήσει τον Ταϊρίκ Τζόουνς που πάει στον Ολυμπιακό και... χτύπησε την πόρτα του Νικ Ρακόσεβιτς.

Έτοιμος να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» ο Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον παίκτη να έρχεται σε συμφωνία για τη λύση του συμβολαίου του με την Παρτίζαν. Ένα τεράστιο κενό πλέον δημιουργεί στη ρακέτα της σερβικής ομάδας.

Oι Σέρβοι δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα χέρια και θέλουν να βρουν τον αντικαταστάτη του. Σύμφωνα με το ESPN η Παρτίζαν χτύπησε την πόρτα των Adelaide 36ers για την απόκτηση του Νικ Ρακόσεβιτς με σκοπό να τον πάρουν με buyout.

Ωστόσο ο 28χρονος σέντερ αρνήθηκε και θα παραμείνει στην Αυστραλία μέχρι να τελειώσει το εγχώριο πρωτάθλημα. Φέτος μετρά 7,2 πόντους και 6 ριμπάουντ μέσο όρο σε 21 ματς. Είναι απόφοιτος του USC και στο παρελθόν αγωνίστηκε και στην Κίνα.