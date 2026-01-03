Γιαννακόπουλος: «Όσο άλλοι απολαμβάνουν νέα λάβαρα... »

Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε νέα ανάρτηση σε story στο Instagram για να σχολιάσει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-82 και φτάνοντας τις δέκα συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους» στη EuroLeague.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησής του μετά το φινάλε εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR Έργκιν Άταμαν. Στη συνέχεια, σχολίασε και όσα υποστήριξε ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Αγγελόπουλος στην υποδοχή της ομάδας ομάδας του από τον κόσμο στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» μετά το ντέρμπι.

Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ δεν έμεινε μόνο σε αυτό και ανήρτησε ακόμα ένα Instagram story για να σχολιάσει την κατάσταση.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Συγκεκριμένα έγραψε

«Τη στιγμή που άλλοι απολαμβάνουν νέα λάβαρα, 0-10 νίκες. Την ίδια περίοδο χρόνου που σας βολεύει. Ο Παντοκράτωρ σας έχει 1-0. Ξεκάθαρα θα προτιμούσα να είμαι ο κάτω».

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     