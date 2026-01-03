Γιαννακόπουλος: «Όσο άλλοι απολαμβάνουν νέα λάβαρα... »
Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-82 και φτάνοντας τις δέκα συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους» στη EuroLeague.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω ανάρτησής του μετά το φινάλε εξέφρασε την πλήρη στήριξή του στον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR Έργκιν Άταμαν. Στη συνέχεια, σχολίασε και όσα υποστήριξε ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Αγγελόπουλος στην υποδοχή της ομάδας ομάδας του από τον κόσμο στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» μετά το ντέρμπι.
- Γιαννακόπουλος: «Η επιλογή Αταμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω» - Τι απάντησε στον Γ. Αγγελόπουλο
Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ δεν έμεινε μόνο σε αυτό και ανήρτησε ακόμα ένα Instagram story για να σχολιάσει την κατάσταση.
Συγκεκριμένα έγραψε
«Τη στιγμή που άλλοι απολαμβάνουν νέα λάβαρα, 0-10 νίκες. Την ίδια περίοδο χρόνου που σας βολεύει. Ο Παντοκράτωρ σας έχει 1-0. Ξεκάθαρα θα προτιμούσα να είμαι ο κάτω».
