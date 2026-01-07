Γιαννακόπουλος: «Βαράτε, δεν σπάμε!»

Το σχόλιο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Αρμάνι και την κριτική που δέχεται η ομάδα.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μέσω Instagram story τοποθετήθηκε για την εικόνα του Παναθηναϊκού έπειτα από την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens μιλώντας για την κριτική που δέχεται η ομάδα.

Άταμαν: «Αν δεν κερδίσουμε την Euroleague ή το πρωτάθλημα στο τέλος της σεζον θα φύγω από την Αθήνα»

Αναλυτικά

«Τελικά σε αυτή τη χώρα όλα αλλάζουνε και όλα τα ίδια μένουν. Παρακολουθώ και γελάω πάλι με όλο το σύστημα που έχει πέσει από πάνω και βαράει. Κάποτε ήταν σωστό οι ομάδες να κάνουν κοιλιά Γενάρη, τώρα όμως δεν είναι. Τηλεοράσεις να ζουμάρουν και να δημιουργούν προβλήματα. Μαζί στη βαθμολογία και στην ίδια θέση με άλλες ομάδες, αλλά εσύ να είσαι σε κρίση, οι άλλοι να είναι σε άνοδο. Βαράτε, δεν σπάμε».