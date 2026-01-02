Τη δέκατη διαδοχική νίκη του επί του Παναθηναϊκού στην EuroLeague πέτυχε ο Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens.

Ο Ολυμπιακός πέρασε από το Telekom Center Athens στη 19η αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας με 87-82 του Παναθηναϊκού. Μία νίκη που δίνει συνέχεια στο σερί του στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός μετράει 10 διαδοχικές νίκες, αρχής γενομένης από τις 23 Δεκεμβρίου του 2021. Τότε ήταν μία νίκη για την κανονική περίοδο, στις 23 Δεκεμβρίου και έκτοτε, οι «ερυθρόλευκοι» επικρατούν τόσο εντός, όσο και εκτός έδρας. Με ένα παιχνίδι, αυτό της 3ης θέσης για το 2025, στο Άμπου Ντάμπι να γίνεται σε ουδέτερη έδρα.

Η τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού ήρθε στις 5 Φεβρουαρίου του 2021, όταν οι «πράσινοι» επικράτησαν με 88-77 στο ΣΕΦ.

Οι 10 σερί νίκες του Ολυμπιακού στην EuroLeague