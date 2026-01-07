Ύστερα από σχεδόν 20 μήνες ο Εργκίν Άταμαν επανέλαβε την... ατάκα που είχε πει και τον Απρίλιο του 2024 για πιθανή αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό.

Μετά και τη δεύτερη συνεχόμενη εντός έδρας ήττα του Παναθηναϊκού AKTOR για την Euroleague, ο Τούρκος τεχνικός έριξε... βόμβα την παραμονή του αγώνα με την Βίρτους, ο οποίος και θα «κλείσει» την διπλή αγωνιστική αυτήν την «διαβολοβδομάδα».

Τι είπε ο Εργκίν Άταμαν; «Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους παίκτες μου, σε αυτή την ομάδα, και θέλω να δώσω μία ακόμη πρόκληση, μία πολύ σημαντική πρόκληση. Όπως ξέρετε, έχω συμβόλαιο με εγγύηση για έναν ακόμη χρόνο σε αυτόν τον σύλλογο. Αλλά αν στο τέλος της σεζόν δεν κατακτήσουμε τη EuroLeague ή δεν κατακτήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα, θα φύγω από την Αθήνα».

Ουσιαστικά ο Άταμαν προανήγγειλε την αποχώρησή του από τον πάγκο του Παναθηναϊκού πολύ νωρίτερα από τη λήξη του συμβολαίου του εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός δεν κατακτήσει είτε την Euroleague, είτε το ελληνικό πρωτάθλημα. Κάτι που επανέλαβε ύστερα από 20 σχεδόν μήνες!

Πότε ήταν η προηγούμενη φορά που είχε βάλει τον εαυτό του στην πόρτα της εξόδου εάν και εφόσον ο Παναθηναϊκός δεν πετύχαινε τον στόχο του; Ήταν 23 Απριλίου 2024.

Συγκεκριμένα το Game 1 των playoffs της Euroleague απέναντι στην Μακάμπι, όταν και η ισραηλινή ομάδα είχε κάνει το «break» της έδρας και είχε επικρατήσει στο ΟΑΚΑ του Παναθηναϊκού με 91-87 για το 0-1 στη σειρά.

Τι είχε πει τότε ο Άταμαν; «Πρέπει να ξαναβρούμε τη φόρμα μας και το παιχνίδι μας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υποσχέθηκα σε όλους τους ανθρώπους εδώ ότι θα πάμε στο Final Four. Αν δεν πάμε στο Final Four, δεν θα είμαι στον Παναθηναϊκό του χρόνου».

Αποτέλεσμα; Ο Παναθηναϊκός «απάντησε» εμφατικά, επανέφερε τη σειρά στην Αθήνα και όχι μόνο πήρε το εισιτήριο για το Final Four του Βερολίνου αλλά κατέκτησε και το βαρύτιμο τρόπαιο.

Η ιστορία επαναλαμβάνεται; Πάντως ο Άταμαν επανέλαβε την ίδια ατάκα...