Γιαννακόπουλος: «Η επιλογή Αταμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω» - Τι απάντησε στον Γ. Αγγελόπουλο

Με ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στήριξε απόλυτα τον Έργκιν Άταμαν και σχολίασε όσα είπε κατά την υποδοχή του Ολυμπιακού ο Γ. Αγγελόπουλος.

Πλήρη στήριξη στον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR Έργκιν Άταμαν παρείχε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μετά το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Φρόντισε μάλιστα να εξηγήσει πως όποιος δεν εμπιστεύεται τους αθλητές και το προπονητικό επιτελείο να μην τα βάζει μαζί τους, αλλά να απευθύνεται στον ίδιο.

Η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο Instagram αναφέρει:



«Όποιος δεν έχει εμπιστοσύνη στους αθλητές μας και σε όλο το σταφ να σταματήσει να τα βάζει μαζί τους... Κανένας τους δεν ήρθε με το ζόρι... Η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω. Όποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει».

Μάλιστα, με δεύτερη ανάρτηση του στα stories στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, σχολίασε και όσα υποστήριξε ο εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Αγγελόπουλος στην υποδοχή της ομάδας ομάδας του από τον κόσμο στο στάδιο «Ειρήνης και Φιλίας» μετά το ντέρμπι.

«Και ναι μπορεί να έχουμε πολλά προβλήματα λυμένα διότι τα αντιμετωπίσαμε με ίδιες πρωτοβουλίες... Υπάρχει ακόμα ένα όμως που δεν έχουμε λύσει, που σε όλη την Ευρώπη μόνο εσείς έχετε λύσει. Το να μην αγωνιζόμαστε εναντίον περισσότερους», επισήμανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.