Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μίλησε για το μέλλον του στο NBA και για το καλοκαιρινό... θρίλερ με τον Παναθηναϊκό.

Το περασμένο καλοκαίρι ο Γιόνας Βαλαντσιούνας βρέθηκε κοντά στο να έρθει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, ωστόσο ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς παρέμεινε στο NBA και επικεντρώθηκε στη σεζόν του.

Ο 33χρονος παίκτης μίλησε στο «BasketNews» για το τι συνέβη εκείνη την περίοδο και τα σχέδιά του, δείχνοντας ότι παραμένει προσγειωμένος και συγκεντρωμένος.

Χολμς: Γιατί κατέβασε όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram

«Το σχέδιό μου είναι να είμαι εδώ όλη τη σεζόν, να παίξω για το Ντένβερ. Ό,τι έγινε, έγινε. Έγιναν πολλές συζητήσεις, αλλά τώρα είμαι εδώ. Είμαι περήφανος που εκπροσωπώ το Ντένβερ, και αυτό είναι όλο», είπε ο Βαλαντσιούνας μετά το παιχνίδι με τους Ράπτορς, από το οποίο αποχώρησε στο τρίτο δωδεκάλεπτο λόγω τραυματισμού στη γάμπα.

Παρά την «εξαιρετικά δελεαστική» πρόταση του Παναθηναϊκού, ο Λιθουανός σέντερ συνέχισε με τους Νάγκετς, όπου είχε ακόμα δύο χρόνια και 20,8 εκατ. δολάρια στο συμβόλαιό του και θεωρούνταν ο ιδανικός δεύτερος σέντερ πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς. Ο ίδιος παραδέχεται ότι οι συζητήσεις εκείνου του καλοκαιριού ήταν έντονες, αλλά πλέον η προσοχή του είναι στραμμένη στο παρόν, αν και ταλαιπωρείται από τραυματισμό. «Τραυματίστηκα, δεν είναι καλό, αδερφέ. Τι να πω; Είμαι χαρούμενος; Όχι, είμαι τραυματισμένος».

Μάλιστα, απάντησε με χιούμορ στην ερώτηση για πιθανή μετακίνηση στην Μπαρτσελόνα και εμφανίστηκε αρνητικός για να μην πάρει τη θέση του φίλου και πρώην συμπαίκτη του στους Πέλικανς, Γουίλι Ερνανγκόμεθ: «Δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο στον φίλο μου, τον Γουίλι. Δεν θα πάω εκεί [στη Μπαρτσελόνα]. Είμαι καλός άνθρωπος και δεν θέλω να τον βλάψω».

Ο Βαλαντσιούνας απέδειξε ξανά ότι ξέρει να συνδυάζει το χιούμορ με την ειλικρίνεια, μιλώντας ανοιχτά για τις επιλογές του και τονίζοντας ότι η δέσμευσή του στο Ντένβερ είναι η προτεραιότητά του, ενώ το μέλλον του μετά τη λήξη του συμβολαίου του το 2026-27 παραμένει ανοιχτό.