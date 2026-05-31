Ο Νίκολα Γιόκιτς άφησε για λίγο στην άκρη το μπάσκετ και πέρασε ένα διήμερο αφιερωμένο στις μεγάλες του αγάπες εκτός NBA, συνδυάζοντας ποδόσφαιρο και ιπποδρομίες μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες.

Μπορεί η σεζόν του στο ΝΒΑ να έχει ολοκληρωθεί εδώ και αρκετές εβδομάδες, όμως ο Νίκολα Γιόκιτς συνεχίζει να τραβά τα βλέμματα ακόμη και μακριά από τα παρκέ.

Ο Σέρβος σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς ταξίδεψε το Σάββατο (30/05) στη Βουδαπέστη, όπου παρακολούθησε από κοντά τον τελικό του Champions League υποστηρίζοντας την Άρσεναλ.

Nikola Jokić sa bratom slavi vodeći gol Arsenala u finalu Lige šampiona! ⚽️ — Skaut sport (@SkautSport) May 30, 2026

Άμεσα όμως επέστρεψε στη Σερβία και βρέθηκε την επόμενη κιόλας ημέρα στο Σόμπορ, απ' όπου κατάγεται και αφιερώνει μεγάλο μέρος του χρόνου του όταν δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις. Αυτή τη φορά είχε κάθε λόγο να χαμογελά, καθώς τα άλογά του πρωταγωνίστησαν στις ιπποδρομίες και έφτασαν στην πρώτη θέση.

Δεν είναι άλλωστε μυστικό πως οι ιπποδρομίες αποτελούν το μεγάλο πάθος του τρεις φορές MVP του NBA. Συχνά ο ίδιος έχει δηλώσει ότι απολαμβάνει να βρίσκεται δίπλα στα άλογά του και να περνά χρόνο μακριά από τη δημοσιότητα του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο.