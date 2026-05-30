Γιόκιτς: Πανηγύρισε έξαλλα το γκολ της Άρσεναλ στον τελικό του Champions League
Ανάμεσα στους... πολλούς διάσημους που έδωσαν το «παρών» στον τελικό του Champions League ήταν και ο Νίκολα Γιόκιτς.
Ο Σέρβος σούπερ σταρ του NBA και των Ντένβερ Νάγκετς παρακολούθησε δια ζώσης την τιτανομαχία Παρί Σεν Ζερμέν-Άρσεναλ και μάλιστα ήταν... ξεκάθαρη η προτίμησή του!
Μόλις άνοιξε το σκορ η Άρσεναλ πανηγύρισε έξαλλα το γκολ όντας απολύτως ευχαριστημένος από την -τότε- έκβαση του αγώνα.
Nikola Jokić sa bratom slavi vodeći gol Arsenala u finalu Lige šampiona! ⚽️ pic.twitter.com/sjFVgEEPeA— Skaut sport (@SkautSport) May 30, 2026
