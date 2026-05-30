Ο Νίκολα Γιόκιτς έδωσε το «παρών» στην «Puskas Arena» της Βουδαπέστης και δεν έκρυψε τα... συναισθήματα του για την Άρσεναλ.

Ανάμεσα στους... πολλούς διάσημους που έδωσαν το «παρών» στον τελικό του Champions League ήταν και ο Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Σέρβος σούπερ σταρ του NBA και των Ντένβερ Νάγκετς παρακολούθησε δια ζώσης την τιτανομαχία Παρί Σεν Ζερμέν-Άρσεναλ και μάλιστα ήταν... ξεκάθαρη η προτίμησή του!

Μόλις άνοιξε το σκορ η Άρσεναλ πανηγύρισε έξαλλα το γκολ όντας απολύτως ευχαριστημένος από την -τότε- έκβαση του αγώνα.