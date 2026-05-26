Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας μίλησε για το μέλλον του εξηγώντας ότι υπάρχει ήδη ενδιαφέρον από τρεις ομάδες της Euroleague.

Ο ίδιος γνωρίζει καλά ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από το χέρι του όσον αφορά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Παρόλα αυτά το ενδιαφέρον της Euroleague, υπάρχει. Και είναι εκεί.

Μιλώντας στο «15min» ο Λιθουανός σέντερ εξήγησε ότι στο τέλος της ημέρας οι Νάγκετς είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν, λέγοντας ότι θα υπάρχει οριστική απόφαση έως και τις 8 Ιουλίου.

«Ναι, υπήρξαν συζητήσεις με μία ομάδα, με μία άλλη ομάδα, αλλά και με τη λιθουανική ομάδα. Υπάρχουν συζητήσεις και αποφασίζουμε. Όμως η τελική απόφαση ανήκει στο Ντένβερ. Πρώτα απ’ όλα, εξαρτάται από το αν θα με ανταλλάξουν, αν θα με κρατήσουν ή όχι» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Αυτή είναι η δική τους απόφαση. Αυτή τη στιγμή, πιστεύω ότι το μεγαλύτερο ερώτημα για αυτούς είναι τι θα κάνουν συνολικά με το ρόστερ: ποιος θα μείνει και ποιος θα φύγει. Απ’ ό,τι καταλαβαίνω, μόνο ο Νίκολα (σ.σ. Γιόκιτς) είναι ανέγγιχτος και όλοι οι υπόλοιποι μπορούν να μετακινηθούν. Πιστεύω ότι όλα θα ξεκαθαρίσουν την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου, ίσως και νωρίτερα».

Και είπε επίσης: «Θέλω να παίζω, θέλω να απολαμβάνω το παιχνίδι και θέλω να κερδίζω. Μπορώ να κάνω τα πάντα. Η καρδιά μου είναι στο μπάσκετ, όχι σε μία συγκεκριμένη πόλη ή ομάδα. Θα δούμε ποια κατάσταση θα μου δώσει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσω. Πρέπει να κερδίσω. Θέλω να κερδίσω. Θέλω να ανέβω στο βάθρο κάπου, γι’ αυτό θέλω να βάλω τον εαυτό μου στην καλύτερη δυνατή θέση για να το πετύχω».

Κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, o Γιόνας Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε σε 65 ματς των Νάγκετς έχοντας κατά μέσο όρο 8.7 πόντους, 5.1 ριμπάουντ και 1.2 ασίστ ανά 13,4 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 62% στα δίποντα και 79% στις βολές.