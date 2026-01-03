Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης μίλησε μετά το τέλος του ντέρμπι και εξήγησε ότι ο Παναθηναϊκός έχει ξαναπεράσει από ανάλογες καταστάσεις.

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Euroleague με 82-87 και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης είπε μετά το τέλος ότι είναι μια κατάσταση την οποία έχει ξαναπεράσει το «τριφύλλι» και έχει καταφέρει να ανταποκριθεί.

«Βρισκόμαστε ψηλά στη βαθμολογία και γενικά είμαστε σχετικά ικανοποιημένοι. Θα μπορούσαμε όμως και καλύτερα. Κάναμε κάποιες κακές εμφανίσεις εκτός έδρας στο ξεκίνημα, τις οποίες πιστεύω ότι μπορούμε να «πάρουμε πίσω» στο δεύτερο γύρο. Πάντα θέλουμε το καλύτερο και ξέρουμε ότι η συνέχεια θα είναι δύσκολη. Το έχουμε ξαναζήσει, το έχουμε ξαναπεράσει και έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ και συνέχισε:

«Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αυτά τα παιχνίδια μας δείχνουν τόσο τα καλά μας διαστήματα όσο και τα σημεία που πρέπει να βελτιώσουμε. Όταν χάνεις, ειδικά από έναν αντίπαλο όπως ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχουν πολλά θετικά να κρατήσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γινόμαστε καλύτεροι» ενώ στάθηκε και στην επόμενη εβδομάδα με την διπλή αγωνιστική.

«Είναι μια πολύ δύσκολη εβδομάδα, με δύο παιχνίδια απέναντι σε ομάδες που χάνουν δύσκολα στην έδρα τους. Πρέπει να κάνουμε το δύο στα δύο και να πιστέψουμε στο πλάνο μας».

Μεταξύ άλλων είπε ότι «σίγουρα υπήρξε μια κουβέντα για έξτρα πίεση. Το Final Four είναι πάντα στο μυαλό όλων όσο υπάρχει ως στόχος, αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Μίλησα με τα παιδιά και τους τόνισα ότι χρειάζεται λογική σκέψη και καθαρό μυαλό. Πρέπει να έχουμε υπομονή και να ερμηνεύουμε σωστά τα δεδομένα. Ο στόχος είναι να προσπαθούμε καθημερινά και να βελτιωνόμαστε. Παίζουμε στην έδρα μας και οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη.

Είμαστε Ιανουάριο και συζητάμε ήδη για Final Four, ενώ προερχόμαστε από ήττα. Πρέπει να έχουμε μέτρο. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα καλό μομέντουμ, παρότι σήμερα δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα θέλαμε σε όλο το παιχνίδι.»