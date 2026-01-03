Το δεύτερο ντέρμπι την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν, βρήκε και πάλι νικητή τον Ολυμπιακό. Πότε είναι τα επόμενα ντέρμπι μεταξύ των δύο «αιωνίων»;

Ο Ολυμπιακός πέρασε από την έδρα του Παναθηναϊκού (82-87) και πήρε την δεύτερη νίκη σε ντέρμπι «αιωνίων» τη φετινή σεζόν.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης, τελειώνοντας την αναμέτρηση με 21 πόντους (4/5 δίποντα, 3/8 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ).

Μέσα στον Μάρτιο ακολουθούν ακόμα δύο αναμετρήσεις μεταξύ των δύο «αιωνίων» πρώτα στις 6 Μαρτίου για τον δεύτερο γύρο της EuroLeague στο ΣΕΦ και μετέπειτα στις 30 Μαρτίου στο «Telekom Center Athens» για τη Stoiximan GBL.

Ωστόσο, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα συμμετάσχουν και στο Final 8 του Κυπέλλου στην Κρήτη και υπάρχει μεγάλη περίπτωση οι δύο ομάδες να κοντραριστούν ξανά στον τελικό του θεσμού.

Πιο αναλυτικά, ο τελικός του Κυπέλλου είναι προγραμματισμένος για τις 21 Φεβρουαρίου και σε περίπτωση πρόκρισης αμφότερων, τότε θα δούμε ξανά ντέρμπι με… φόντο την κούπα του Κυπέλλου.

Αναλυτικά τα επόμενα ντέρμπι:

21 Φεβρουαρίου

Τελικός Κυπέλλου, (αν προκριθούν)

6 Μαρτίου

30η αγωνιστική EuroLeague

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός

30 Μαρτίου

24η αγωνιστική Stoiximan GBL

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός



