«Καρφιά» Άταμαν: «Μπράβο στον Βεζένκοβ! Έβαλε 24 και Χουάντσο, Μήτογλου είχαν 0 - Με αυτή την απόδοσή τους δεν πάμε Final Four»!

Ο Σάσα Βεζένκοβ ήταν κομβικός για τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens και ο Εργκίν Άταμαν σχολίασε την απόδοση των Μήτογλου-Χουάντσο στο ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το Telekom Center Athens, επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 87-82 και φτάνοντας τις δέκα συνεχόμενες νίκες απέναντι στους «πράσινους» στη EuroLeague.

Από την πλευρά του, ο Εργκίν Άταμαν εξέφρασε τον προβληματισμό του για την απόδοση των Χουάντσο και Μήτογλου, κάνοντας τις συγκρίσεις με τον Σάσα Βεζένκοβ και την εμφάνισή του στο ντέρμπι.

Ο Τούρκος προπονητής ανέφερε σχετικά στη συνέντευξη Τύπου: «Αρχίσαμε χάλια το ματς. Ο Ολυμπιακός έπαιξε έξυπνα και μας τιμώρησε. Έπαιξε πολύ καλά στο low post. Μετά από αυτό αλλάξαμε πράγματα, βρήκαμε την ισορροπία και παίξαμε πιο επιθετικά. Προσπαθήσαμε να επιτεθούμε με τον Κέντρικ Ναν. Θέλω να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοβ. Ακόμα μία φορά έπαιξε απίστευτα κόντρα στους παίκτες μας. Είχε 24 πόντους και οι δικοί μας power forwards είχαν μηδέν πόντους, όπως ο Χουάντσο και ο Μήτογλου. Προσπάθησα να δώσω λεπτά και στον Όσμαν στη θέση "4". Μόνο ο Ναν έπαιξε καλά στην επίθεση και με έναν μόνο παίκτη είναι δύσκολο να κερδίσεις τον Ολυμπιακό. Έτσι, χάσαμε ακόμα ένα ντέρμπι».

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για φόβο ορισμένων παικτών όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό και σε ερώτηση για το πώς αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει το Final Four, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα σε ενδεχόμενη μονομαχία των «αιωνίων», είπε: «Δεν θέλω να μιλήσω για το Final Four, γιατί με τη κακή απόδοση των "4αριών" μας είναι απίθανο να φτάσουμε στο Final Four σε αυτό το επίπεδο».