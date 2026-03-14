Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του έναν νέο... Γολγοθά στην EuroLeague, καθώς ετοιμάζεται για ακόμη μια διαβολοβδομάδα με αντιπάλους τις Φενέρ και Μπασκόνια, όμως έχει και ευχάριστα νέα ενόψει αυτής, τα οποία έχουν να κάνουν με τους Σάσα Βεζένκοβ και Τόμας Γουόκαπ.

Οι δύο τραυματίες του Ολυμπιακού είναι ολοένα και καλύτερα, με τα τελευταία δεδομένα να τους δίνουν ιδιαίτερα αυξημένες πιθανότητες να αγωνιστούν απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Με τις δεδομένες απουσίες των Μόντε Μόρις, Ταϊρίκ Τζόουνς και Κόρι Τζόσεφ (δεν ήταν στο ρόστερ την 14η αγωνιστική), ο Ολυμπιακός δεν έχει περιθώριο να χάσει άλλους παίκτες. Έτσι, το γεγονός πως οι δύο παίκτες έχουν αυξημένες πιθανότητες να αγωνιστούν, μόνο καλό μπορεί να κάνει στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Πέραν αυτού, μην ξεχνάμε και την πολύ μεγάλη επίδραση των Γουόκαπ και Βεζένκοβ στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, δεν είναι απίθανο να πάρουν χρόνο και απέναντι στον Πανιώνιο, στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL (15/3, 13:00). Μένει να δούμε λοιπόν εάν οι αυξημένες πιθανότητες μεταφραστούν εν τέλει και σε συμμετοχή των Γουόκαπ και Βεζένκοβ στα ματς που ακολουθούν.