Μπαρτζώκας: «Δε με ενδιαφέρουν οι αριθμοί των παικτών, με νοιάζει να κερδίζει ο Ολυμπιακός»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε για άλλη μια φορά πως δεν τον ενδιαφέρουν τα προσωπικά νούμερα των παικτών, αλλά να κερδίζει ο Ολυμπιακός, όπως συνέβη στο Telekom Center Athens.

Ο Ολυμπιακός πήρε μία τεράστια νίκη στην έδρα του Παναθηναϊκού για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλάει στη συνέντευξη Τύπου για το πόσο σημαντική είναι η ομάδα, καθώς δε γίνεται να παίζει ένας παίκτης 90 καλά παιχνίδια τη σεζόν.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Πρώτα από όλα καλή χρονιά. Ήταν το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και ήταν εξαιρετικό για αυτήν την περίοδο, ένα θεαματικό παιχνίδι για αυτό και η EuroLeague το έβαλε στην αρχή της χρονιάς. Είμαστε χαρούμενοι για τη νίκη, αλλά δεν είναι παρά μονάχα μία νίκη. Βρισκόμαστε ακόμα στον πρώτο γύρο της EuroLeague. Ξεκινήσαμε καλά, μοιράσαμε την μπάλα αλλά στη δεύτερη περίοδο η εκτέλεσή μας ήταν πολύ κακή. Αρχίσαμε να βιαζόμαστε, είχαμε λάθη και κακές επιλογές, που οδήγησαν στο transition τον Παναθηναϊκό. Αλλά πιστεύω ότι ήμασταν καλύτεροι και τελικά κερδίσαμε, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και φυσικά στους παίκτες μας».

Για τη βοήθεια του Φουρνιέ στην άμυνα μετά το κακό δεύτερο δεκάλεπτο: «Έτσι όπως είναι το μπάσκετ πρέπει να έχεις rotation 8-9-10 παικτών στο παιχνίδι. Οι αλλαγές διαμορφώνονται και από άλλα δεδομένα, φάουλ, κούραση. Οι παίκτες που έχουν άλλη ποιότητα δε διάβασαν καλά το παιχνίδι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Ναν βρήκε ρυθμό και μας πόνεσε στη συνέχεια. Το ότι δε σκοράρει ένας παίκτης τόσο πολύ, όταν αποφασίσαμε να πάμε με hedge out πάνω του, οι υπόλοιποι παίκτες ήταν κρύοι γιατί σε ένα μεγάλο διάστημα ο Ναν έπαιζε "μόνος του". Παρότι ήταν καλές επιλογές, ήταν δύσκολο για αυτούς να τα βάλουν. Εμείς στο τέλος χάσαμε βολές με καλούς σουτέρ, κάναμε δύο λάθη που βέβαια ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο όριο του φάουλ, στον Ντόρσεϊ αλλά και στο out of bounds στον Γουόκαπ. Κάναμε δύο λάθη που δεν έπρεπε και το γεγονός ότι κερδίσαμε το παιχνίδι ήταν σημαντικό».

Για τον Βεζένκοβ: «Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανείς να αμφισβητεί την ποιότητα του Σάσα, υπάρχουν παιχνίδια που θα είναι πολύ καλός και άλλα που όχι. Αν δείτε τους αριθμούς αξιολόγησης είναι απ τους κορυφαίους. Δε γίνεται κάποιος να παίξει 90 καλά ματς και αν βασίζεσαι στην ομάδα και σοτν τρόπο που όλοι παίζουμε θα βρεθούν και άλλοι. Ο Ντόρσεϊ ήταν πολύ καλός, ο Μιλουτίνοφ. Όλοι είχαν συνεισφορά με άμυνα, δημιουργία, εκτέλεση. Ακόμα και ο Φουρνιέ έκανε αυτά που έπρεπε. Εμένα δε με ενδιαφέρουν τα νούμερα, με νοιάζει να κερδίζει ο Ολυμπιακός».

Για τα δύο επιτυχημένα challenge: «Αν η συνεισφορά ενός προπονητή είναι τα δύο challenge τότε την πατήσαμε».