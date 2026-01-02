Ντόρσεϊ: «Ήταν ωραία αίσθηση η αποψινή»

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μίλησε στη flash interview και αναφέρθηκε στη νίκη των «ερυθρολεύκων» (82-87) και στάθηκε στα μεγάλα σου που έβαλε η ομάδα του στο τέλος.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 87-82 στο «Telekom Center Athens», για την 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και μίλησε στη flash interview για τη μεγάλη νίκη της ομάδας του στο φινάλε του πρώτου γύρου της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ:

«Ήταν ένα μεγάλο ματς, δεν υπάρχει εξτρά κίνητρο για τέτοια ματς. Τώρα έχουμε τρεις σερί νίκες και πρέπει να συνεχίσουμε, αλλά ήταν ωραία αίσθηση η αποψινή.

Ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι, το κακό μας δεκάλεπτο ήταν το δεύτερο και αν δεν υπήρχε αυτό θα κάναμε πιο εύκολη τη δουλειά μας. Στο τέλος όμως βάλαμε μεγάλα σουτ και τα καταφέραμε».