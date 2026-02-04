Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες εναντίον του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά την φραστική επίθεση σε οπαδό στο Ντουμπάι.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε επίσημα μετά τη φραστική επίθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε έναν οπαδό στο Ντουμπάι που τον έβριζε, μετά την ήττα από την Dubai Basketball. Ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέβηκε στην εξέδρα και του ζήτησε τον λόγο σε πολύ έντονο ύφος, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς.

Από την πλευρά της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τονίζει, μέσω επίσημης ανακοίνωσης, πως «κανένας "νάνος" δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του». Ξεκαθαρίζει, μάλιστα, πως θα προχωρήσει σε νομικές ενέργειες κατά του Μπαρτζώκα!

Στο σχετικό απόσπασμα της ανακοίνωσης αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Το βέβαιο είναι ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υπηρετώντας τα εκατομμύρια των φιλάθλων της και σεβόμενη τη λαμπρή ιστορία της θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά».