Ο Έργκιν Άταμαν μίλησε για την ήττα του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό (82-87) και τόνισε ότι οι διαιτητές πρέπει να σφυρίξουν στον τελικό της EuroLeague.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν:

«Θα άλλαζα το τέςταρτο δεκάλεπτο. Πρώτα από όλα να συγχαρώ τον Σάσα Βεζένκοβ. Έδειξε πως είναι πραγματικός πάουερ φοργουορντ. Εμείς παίξαμε χωρίς πάουερ φόργουορντ. Ο Ερνανγκόμεθ και ο Μήτογλου είχαν μηδέν πόντους, όιπως σε όλα τα ντέρμπι φέτος. Ο Βεζένκοβ είχε 24 πόντους και πήρε ευθύνες. Συγχαρητήρια σε εκείνον.

Από εκεί και πέρα, θέλω να συγχαρώ τους διαιτητές. Κάθε φορά που έρχονται εδώ θέλουν να δείξουν πως είναι οι καλύτεροι διαιτητές. Τους αξίζει να είναι στον τελικό. Θα είναι στον τελικό με αυτή τους την απόδοση. Σε ντέρμπι, ο αντίπαλος σούταρε 28 βολές κι εμείς μόνο 18. Συγχαρητήρια. Θα με τιμωρήσουν αλλά συγχαρητήρια στους διαιτητές. Έδειξαν πως δεν επηρεάστηκαν.

Εμείς προσπαθήσαμε, παλέψαμε, όμως μόνο με τον Ναν δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό. Είναι σπουδαία ομάδα. Συγχαρητήρια ξανά στον Σάσα Βεζένκοβ».