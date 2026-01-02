Μπαρτζώκας: «Μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε τη σημαντικότητα της νίκης του Ολυμπιακού στην έδρα του Παναθηναϊκού για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Ολυμπιακός πέτυχε μία πολύ σπουδαία νίκη στο Telekom Center Athens, για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να στέκεται στον τρόπο που ήρθε αυτήν.

Με τον τρόπο του Ολυμπιακού και το ταλέντο του, όπως δήλωσε ο Μπαρτζώκας, που τόνισε ότι πρόκειται για μία μεγάλη νίκη.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Το κάναμε με το παιχνίδι μας, με το ταλέντο μας, με τους παίκτες μας. Δεν υπάρχει αμφιβολία για το ποιοι είμαστε. Στο τέλος ήμασταν νευρικοί, χάσαμε κάποιες βολές. Αλλά στο τέλος της ημέρας είναι μια μεγάλη νίκη. Μία μεγάλη νίκη για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού.

Είμαι ευγνώμων στους παίκτες μου, πιστεύω σε αυτούς, δεν έχει να κάνει με την νίκη ή την ήττα. Το θέμα είναι να έχουμε σταθερότητα. Κάθε παιχνίδι είναι πολύ δύσκολο, νομίζω ότι έχουμε την ομαδικότητα, τη φιλοσοφία για να συνεχίσουμε».