Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός: «Δίπλα στην ΚΑΕ για όσα έγιναν στο Ντουμπάι»

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός μέσω ανακοίνωσης του στήριξε την ΚΑΕ στην τοποθέτησή της μετά τη φραστική επίθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε οπαδό στο Ντουμπάι.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τοποθετήθηκε επίσημα μετά τη φραστική επίθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα σε έναν οπαδό στο Ντουμπάι μετά την ήττα από την Dubai BC για την 26η αγωνιστική της EuroLeague.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός κατευθύνθηκε προς το μέρος του ανεβαίνοντας στην εξέδρα και του ζήτησε τον λόγο σε πολύ έντονο ύφος, χρησιμοποιώντας υβριστικούς χαρακτηρισμούς. Μετά την ανακοίνωση της ΚΑΕ ήρθε και η στήριξη από τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό, που χωρίς να ονοματίσει, φωτογράφισε το σκηνικό τονίζοντας πως θα σταθεί στο πλευρό της «πράσινης» ΚΑΕ.

Η ανανκοίνωση

«Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν από χτες το βράδυ… μιλάνε από μόνα τους και δεν χρήζουν ιδιαίτερης ανάλυσης και τοποθέτησης.

Προφανώς οφείλουν να επιληφθούν όλες οι αρμόδιες αρχές σε Ελλάδα και εξωτερικό για αυτές τις απαράδεκτες συμπεριφορές που δυσφημίζουν τον αθλητισμό και την χώρα.

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος Πολυαθλητικός Σύλλογος στην Ελλάδα, αλλά όπως είναι γνωστό τον διέπει διαχρονικά το ήθος, η κοινωνική προσφορά, το ευ αγωνίζεσθαι και ο σεβασμός σε όλους ακόμη και τους αντιπάλους του.

Σε αυτή τη φάση ο Παναθηναϊκός Α.Ο. δηλώνει κατηγορηματικά οτι θα είναι συμπαραστάτης στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός μέχρι να σταματήσουν οι απαράδεκτες προκλήσεις αυτής της μορφής».