Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν έδωσε τελικά το «παρών» στο Telekom Center Athens για το ντέρμπι «αιωνίων», όπως περίμεναν όλοι.

Μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας απέναντι στην Ζάλγκιρς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την παρουσία του στο μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου (21:15).

Γι ' αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι του γηπέδου τοποθέτησαν από νωρίς τη πολυθρόνα του στη γνωστή θέση της στις court seats. Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ τελευταία φορά που είχε βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει αγώνα EuroLeague της ομάδας του ήταν στο Game 5 των περσινών play offs απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Ωστόσο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν παρευρέθηκε τελικά στο «αιώνιο» ντέρμπι.