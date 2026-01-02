Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Χωρίς την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
Μετά τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στο Κάουνας απέναντι στην Ζάλγκιρς, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει την παρουσία του στο μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό στις 2 Ιανουαρίου (21:15).
Γι ' αυτόν τον λόγο οι άνθρωποι του γηπέδου τοποθέτησαν από νωρίς τη πολυθρόνα του στη γνωστή θέση της στις court seats. Ο ισχυρός άντρας της «πράσινης» ΚΑΕ τελευταία φορά που είχε βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει αγώνα EuroLeague της ομάδας του ήταν στο Game 5 των περσινών play offs απέναντι στην Αναντολού Εφές.
Ωστόσο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν παρευρέθηκε τελικά στο «αιώνιο» ντέρμπι.
