Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Η παράδοση που «στοιχειώνει» και ο άπιαστος Ράις του 2019!

Στα ντέρμπι «αιωνίων» η παράδοση έχει πάντα την αξία της ειδικά όταν αποτελείται από ακλόνητα σερί και... στοιχειωμένα ρεκόρ.

Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο «αιώνιο» ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Telekom Center Athens για τη 19η αγωνιστική της EuroLeague με την ιστορία των μεταξύ τους αναμετρήσεων να αποτελείται από ενδιαφέροντα στοιχεία.

Αυτές οι αναμετρήσεις πολλές φορές μετατρέπονται σε ζήτημα... τιμής για τους φιλάθλους ειδικά και μικρή σημασία έχει η φόρμα στην οποία βρίσκεται ο εκάστοτε σύλλογος. Αυτά τα παιχνίδια είναι διαφορετικά, είναι παράγοντας ψυχολογίας και από την έκβασή τους εξαρτάται και η συνέχεια της πορείας.

Έχοντας ξεπεράσει την ταλαιπωρία με τη γρίπη Α που είχε πλήξει το «πράσινο» στρατόπεδο, ο Παναθηναϊκός προέρχεται από πολύ καλό φεγγάρι, καθώς μετά το «διπλό» στη Φενέρμπαχτσε, τη νίκη κόντρα στη Χάποελ και το «διπλό» στο Κάουνας απέναντι στη Ζαλγκίρις, έχει γυρίσει τον διακόπτη. Το τριφύλλι βρίσκεται στη τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 12-6 και φιλοδοξεί να συνεχίσει το σερί. Στον αντίποδα, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 10-7 έχοντας επιστρέψει στις νίκες κόντρα σε Βιλερμπάν και Βίρτους μετά από τις τρεις συνεχόμενες ήττες από Ερυθρό Αστέρα, Μπαρτσελόνα και Βαλένθια. Ωστόσο, πέρα απο τη μεμονωμένη εικόνα των δύο ομάδων η παράδοση διαδραματίζει τον δικό της ρόλο.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν επικρατήσει 9 συνεχόμενες φορές στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση. Η τελευταία φορά που ο Παναθηναϊκός πήρε νίκη ήταν το Φεβρουάριο του 2021 στο ΣΕΦ, ενώ για να δούμε θετικό αποτέλεσμα για τους «πράσινους» στην έδρα τους πρέπει να ανατρέξουμε ακόμα πιο πίσω και συγκεκριμένα στον Δεκέμβριο του 2019.

Tα αποτελέσματα

25 Μαΐου 2025 (Final Four): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 97-93

14 Μαρτίου 2025 (Κανονική περίοδος): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 76-74

8 Νοεμβρίου 2024 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 89-94

14 Μαρτίου 2024 (Κανονική περίοδος): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 71-65

6 Οκτωβρίου 2023 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 78-88

31 Μαρτίου 2023 (Κανονική περίοδος): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-73

30 Δεκεμβρίου 2022 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-95

17 Μαρτίου 2022 (Κανονική περίοδος): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 101-73

23 Δεκεμβρίου 2021 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 65-84

5 Φεβρουαρίου 2021 (Κανονική περίοδος): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 77-88

9 Οκτωβρίου 2020 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 71-78

3 Μαρτίου 2020 (Κανονική περίοδος): Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 81-78

6 Δεκεμβρίου 2019 (Κανονική περίοδος): Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 99-93

Τι είχε συμβεί σε αυτές τις δύο νίκες;

Στις 6 Δεκεμβρίου 2019, στην τελευταία εντός έδρας νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό στη EuroLeague γράφτηκε ιστορία! Το βράδυ ανήκε ολοκληρωτικά στο τριφύλλι, αλλά πάνω απ’ όλα στον Ταϊρίς Ράις.

Ο Αμερικανός γκαρντ έμοιαζε ασταμάτητος, μετατρέποντας το ντέρμπι σε προσωπική του παράσταση. Με 41 πόντους και απόλυτη αυτοπεποίθηση σε κάθε εκτέλεση (5/7 δίποντα, 8/16 τρίποντα, 7/7 βολές), υπέγραψε μια εμφάνιση που ξέφυγε από τα όρια ενός απλού μεγάλου αγώνα σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ατομική επίδοση που έχει καταγραφεί ποτέ σε τέτοιο ντέρμπι, βάζοντας τη δική του σφραγίδα με εμφάνιση καριέρας.

Τον Φεβρουάριο του 2021, ο Παναθηναϊκός κατέβηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας χωρίς τον πρώτο του σκόρερ, Νεμάνια Νέντοβιτς, όμως έφυγε νικητής από το Φάληρο, επικρατώντας του Ολυμπιακού με 77-88. Καταλυτική ήταν και η παρουσία του Χάουαρντ Σαντ-Ρος, ο οποίος ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με 20 πόντους, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και κυρίως μηδέν λάθη. Ο Λευτέρης Μποχωρίδης βρέθηκε σε εξαιρετικό βράδυ, προσφέροντας 15 πόντους, όσους και ο Ντίνος Μήτογλου, ο οποίος πρόσθεσε και 6 ριμπάουντ, δίνοντας ουσία και ένταση στο παιχνίδι των «πράσινων».

Από πλευράς Ολυμπιακού, ο Σακίλ ΜακΚίσικ ξεχώρισε με 20 πόντους, 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε ένα από τα πρώτα δείγματα του πόσο «φτιαγμένος» ήταν για τέτοιου είδους ντέρμπι, ακόμη κι αν το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε την προσπάθειά του.

Οι πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων» σερί

Στο σερί νικών που έχει χτίσει ο Ολυμπιακός απέναντι στον Παναθηναϊκό στη EuroLeague, υπάρχουν πρόσωπα που εμφανίζονται ξανά και ξανά στο προσκήνιο. Πρώτος απ’ όλους ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος στα μεγάλα αυτά βράδια φροντίζει σχεδόν πάντα να αφήνει το αποτύπωμά του λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς στην επιθετική μηχανή των «ερυθρόλευκων».

Γύρω του, η σταθερότητα του Ολυμπιακού έχει χτιστεί από τον Τόμας Γουόκαπ, τον Μουσταφά Φαλ και τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ξεχωριστή αναφορά αξίζει στον Σακίλ ΜακΚίσικ, έναν παίκτη που μοιάζει φτιαγμένος για τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Με εκρήξεις ενέργειας, μεγάλα καλάθια και καθοριστικές φάσεις, έχει δικαίως χαρακτηριστεί ως ο «παράγοντας Χ» των ντέρμπι. Στο ίδιο μοτίβο, ο Εβάν Φουρνιέ προστέθηκε ως η προσωπικότητα που θα βγει μπροστά όταν η μπάλα βαραίνει και οι άμυνες κλείνουν.

Μία βραδιά ορόσημοαποτέλεσε το ντέρμπι της 8ης Νοεμβρίου 2024, στο ΟΑΚΑ. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Εβάν Φουρνιέ απέναντι στον Παναθηναϊκό και φρόντισε να τη μετατρέψει σε προσωπικό σόου. Ο Γάλλος σούπερ σταρ σημείωσε 22 πόντους, βάζοντας μερικά κομβικά τρίποντα στο φινάλε (4/6 συνολικά), τα οποία έγειραν οριστικά την πλάστιγγα υπέρ του Ολυμπιακού.

Η πιο εμφατική επικράτηση, ωστόσο, καταγράφηκε τη σεζόν 2021-22, όταν ο Ολυμπιακός λύγισε τον Παναθηναϊκό με 101-73 στο ΣΕΦ, φτάνοντας στο εντυπωσιακό +28. Σε εκείνο το βράδυ, ο Μουσταφά Φαλ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, ολοκληρώνοντας το ματς με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Την ίδια ώρα, ο Σάσα Βεζένκοβ και ο Κώστας Σλούκας (τότε στην αντίπερα όχθη της ιστορίας) πρόσθεσαν από 16 πόντους, σφραγίζοντας μια νίκη που έμεινε ως σημείο αναφοράς στα μεταξύ τους ματς.