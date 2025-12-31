Παναθηναϊκός: Δεύτερο sold out μέσα στη μέρα, τέλος τα εισιτήρια με Ρεάλ
Οι φίλοι του Παναθηναϊκού φροντίζουν από νωρίς να κλείσουν θέση στο Telekom Center Athens και συνεχίζουν τα sold out με ορίζοντα σχεδόν έναν μήνα. Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων με την Αρμάνι, εξαφανίστηκαν τα... μαγικά χαρτάκια και για το παιχνίδι με τη Ρεάλ.
Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη στις 3 Φεβρουαρίου του 2026, για την 26η αγωνιστική και όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το sold out είναι γεγονός από σήμερα.
Μετά και από το παιχνίδι με την Αρμάνι, το οποίο ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, αυτό είναι το ένατο sold out που ανακοινώνεται από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός όσον αφορά τα παιχνίδια της EuroLeague.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 31, 2025
Looks like 2026 already feels familiar. ☘️
And if there’s a place that is definitely going to be LOUD & PACKED, this is our ARENA, Telekom Center Athens 🙌
P.S. Time is relative… right? Cause you make it seem like so, two months before #PAOFans! 🤷🏻♂️#WeTheGreens… pic.twitter.com/yGvueCbZIJ
