Πράσινη... φρενίτιδα στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού, που εξάντλησαν τα εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Ρεάλ στις 3 Φεβρουαρίου.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού φροντίζουν από νωρίς να κλείσουν θέση στο Telekom Center Athens και συνεχίζουν τα sold out με ορίζοντα σχεδόν έναν μήνα. Μετά την εξάντληση των εισιτηρίων με την Αρμάνι, εξαφανίστηκαν τα... μαγικά χαρτάκια και για το παιχνίδι με τη Ρεάλ.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη στις 3 Φεβρουαρίου του 2026, για την 26η αγωνιστική και όπως ενημέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, το sold out είναι γεγονός από σήμερα.

Μετά και από το παιχνίδι με την Αρμάνι, το οποίο ανακοινώθηκε νωρίτερα σήμερα, αυτό είναι το ένατο sold out που ανακοινώνεται από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός όσον αφορά τα παιχνίδια της EuroLeague.