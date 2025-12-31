Παναθηναϊκός: Sold out το ματς με την Αρμάνι
Το 8ο sold out σε σύνολο εννέα εντός έδρας αναμετρήσεων ανακοίνωσε η διοίκηση των «πρασίνων»!
Συγκεκριμένα πρόκειται για την αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής στην Euroleague με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο στο «Telekom Center Athens» στις 6 Ιανουαρίου.
Φυσικά προηγείται το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Παρασκευή (2/1, 21:15), για το οποίο έχει ανακοινωθεί sold out από τον περασμένο Αύγουστο!
Να σημειωθεί ότι έχουν ανακοινωθεί ήδη οκτώ «sold out» για τα εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague, καθώς μόνο στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC είχαν μείνει ελάχιστα εισιτήρια απούλητα.
SOLD OUT 💥🏠— Panathinaikos BC (@Paobcgr) December 31, 2025
A new year is about to begin, but some habits never change. ☘️
The full - house streak keeps on rolling...
🙌 💚 #PAOFans#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/4XVGJmofEU
