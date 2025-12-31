Νέο sold out ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και αφορά το παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο στις 6 Ιανουαρίου.

Το 8ο sold out σε σύνολο εννέα εντός έδρας αναμετρήσεων ανακοίνωσε η διοίκηση των «πρασίνων»!

Συγκεκριμένα πρόκειται για την αναμέτρηση της 20ης αγωνιστικής στην Euroleague με αντίπαλο την Αρμάνι Μιλάνο στο «Telekom Center Athens» στις 6 Ιανουαρίου.

Φυσικά προηγείται το μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την ερχόμενη Παρασκευή (2/1, 21:15), για το οποίο έχει ανακοινωθεί sold out από τον περασμένο Αύγουστο!

Να σημειωθεί ότι έχουν ανακοινωθεί ήδη οκτώ «sold out» για τα εντός έδρας ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague, καθώς μόνο στην αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC είχαν μείνει ελάχιστα εισιτήρια απούλητα.