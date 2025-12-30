Βιλερμπάν - Παρί 94-89: Ο Ντε Κολό είχε τον τρόπο με τον Γουότσον

Γιάννης Πάλλας
Η Βιλερμπάν επικράτησε (94-89) της Παρί για την 19η αγωνιστική της Euroleague με εξαιρετικούς Νάντο Ντε Κολό και Γκλιν Γουότσον.

Με τρία μεγάλα τρίποντα του Νάντο Ντε Κολό και ένα του Γκλιν Γουότσον στο τελευταίο τρίλεπτο η Βιλερμπάν επιβλήθηκε (94-89) της Παρί, για την 19η αγωνιστική της Euroleague. Ο Γάλλος γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Γκλιν Γουότσον με 28 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Από την Παρί μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ναντίρ Ιφί με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να της επιτρέψει να πάρει τη νίκη, καθώς έλειπε ένας ακόμη σταθερός «πόλος» στο σκοράρισμα. Η Βιλερμπάν πλέον έχει ρεκόρ 6-13 και η Παρί 6-13 επίσης στη φετινή Euroleague.

Βιλερμπάν-Παρί: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρί είχε τον πλήρη έλεγχο με πιεστική άμυνα και τον Ναντίρ Ιφί να δίνει λύσεις (11-15 στο 5.30’’ και 13-20 στο 17’). Η Βιλερμπάν έφτανε στο καλάθι με τον Γκλιν Γουότσον, αλλά λόγω της αμυντικής αντίδρασης του αντιπάλου ήταν άστοχη από την περιφέρεια (2/9 τρίποντα, 22.2%). Στη δεύτερη περίοδο, η Παρί διατήρησε ένα προβάδισμα (22-27 στο 12’) με τους πόντους που βρήκε από τους Ντιαγιέ και Ντε Κολό, αλλά οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και ισορρόπησαν το ματς (32-32 στο 14.40’’).

Ωστόσο, με τον Ναντίρ Ιφί και την βοήθεια του Ρόμπινσον οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν ξανά (34-41 στο 16.30’’) διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα (41-46 στο 20’) πηγαίνοντας για τα αποδυτήρια στο ημίχρονο.

 

Στην επανάληψη, το παιχνίδι ήταν απόλυτα ισορροπημένο (55-55 στο 26.30’’) και με τον Ναντίρ Ιφί οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +3 (61-64 στο 30’), καθώς ο Γκλιν Γουότσον δεν είχε στηρίγματα στην επίθεση.

Στην τελευταία περίοδο όμως οι δυο ομάδες συμβάδιζαν (74-74 στο 36.30’’), αλλά στο τελευταίο τρίλεπτο ο Νάντο Ντε Κολό με τρία τρίποντα από τα 8 μέτρα και ένα του Γκλιν Γουότσον έπειτα από πάσα του Ντε Κολό έδωσαν τη δυνατότητα στην Βιλερμπάν να πάρει μια διαφορά 7 πόντων (88-81) ενώ απέμεναν 36 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Παρά την υπερπροσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του Φρανσίσκο Ταμπελίνι δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και γνώρισαν την ήττα από την Βιλερμπάν που είχε το «καθαρό μυαλό» και τους Ντε Κολό-Γουότσον σε πολύ καλή βραδιά επιθετικά.

Ο MVP: Ο Νάντο Ντε Κολό τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους (4/4 ελεύθερες βολές, 2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 21:04 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ναντίρ Ιφί είχε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 26:32 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 23 επιθετικά ριμπάουντ της Βιλερμπάν από τα συνολικά 50 που πήρε απέναντι στην Παρί έπαιξαν τον κυρίαρχο ρόλο για να φτάσει στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 41-46, 61-64, 94-89.

LDLC ASVEL VilleurbanneFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
1Z. Seljaas *12:0800/50%0/10%0/40%0/00%00010000-57
3S. Harrison *16:27104/1040%2/540%2/540%0/00%1451200099
7T. Heurtel *23:4082/922.2%1/616.7%1/333.3%3/475%0118321088
8M. Ajinca11:0600/20%0/00%0/20%0/00%21322200-1-1
10B. Massa20:3784/666.7%4/666.7%0/00%0/10%516141001212
11E. Jackson11:0710/10%0/00%0/10%1/250%0111110022
12N. De Colo21:04175/1145.5%2/540%3/650%4/4100%235511002424
23D. Lighty *08:2321/1100%1/1100%0/00%0/00%0110110011
24M. Ndiaye25:4994/757.1%4/666.7%0/10%1/425%549232411616
30G. Watson28:38289/1560%4/757.1%5/862.5%5/771.4%033141012323
32B. Vautier *14:1873/742.9%3/742.9%0/00%1/250%2240501044
94A. Traore06:4341/250%1/1100%0/10%2/2100%1120120033
TOTAL2009433/7643.4%22/4548.9%11/3135.5%17/2665.4%23275022271662103

Paris BasketballFG2PT FG3PT FGFTREB
Head coach: Francesco TabelliniMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
2N. Hifi *26:32266/1442.9%3/650.0%3/837.5%11/1573.3%1347230030
4L. Cavaliere09:2652/450.0%1/333.3%1/1100%0/00%235131016
5J. Robinson13:2881/812.5%1/616.7%0/20%6/785.7%022531108
7S. Herrera19:05114/944.4%1/1100%3/837.5%0/00%2240100010
9L. Stevens *23:2551/520.0%0/30%1/250%2/2100%437133106
13A. Dokossi14:1963/3100%3/3100%0/00%0/00%011043202
15M. Faye *18:4482/2100%2/2100%0/00%4/850%2240301111
20J. Morgan *19:1962/633.3%0/00%2/633.3%0/00%3472202012
22A. M'baye *14:5820/30%0/00%0/30%2/2100%01121301-1
24Y. Ouattara21:2921/520%1/333.3%0/20%0/00%123120000
34D. Hommes00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
35D. Willis19:15103/650%1/250%2/450%2/2100%0002201010
TOTAL200:008925/6538.5%13/2944.8%12/3633.3%27/3675.0%1523382126148294
     

