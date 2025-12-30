Η Βιλερμπάν επικράτησε (94-89) της Παρί για την 19η αγωνιστική της Euroleague με εξαιρετικούς Νάντο Ντε Κολό και Γκλιν Γουότσον.

Με τρία μεγάλα τρίποντα του Νάντο Ντε Κολό και ένα του Γκλιν Γουότσον στο τελευταίο τρίλεπτο η Βιλερμπάν επιβλήθηκε (94-89) της Παρί, για την 19η αγωνιστική της Euroleague. Ο Γάλλος γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Γκλιν Γουότσον με 28 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Από την Παρί μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ναντίρ Ιφί με 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να της επιτρέψει να πάρει τη νίκη, καθώς έλειπε ένας ακόμη σταθερός «πόλος» στο σκοράρισμα. Η Βιλερμπάν πλέον έχει ρεκόρ 6-13 και η Παρί 6-13 επίσης στη φετινή Euroleague.

Βιλερμπάν-Παρί: Ο αγώνας

Στο ξεκίνημα της αναμέτρησης η Παρί είχε τον πλήρη έλεγχο με πιεστική άμυνα και τον Ναντίρ Ιφί να δίνει λύσεις (11-15 στο 5.30’’ και 13-20 στο 17’). Η Βιλερμπάν έφτανε στο καλάθι με τον Γκλιν Γουότσον, αλλά λόγω της αμυντικής αντίδρασης του αντιπάλου ήταν άστοχη από την περιφέρεια (2/9 τρίποντα, 22.2%). Στη δεύτερη περίοδο, η Παρί διατήρησε ένα προβάδισμα (22-27 στο 12’) με τους πόντους που βρήκε από τους Ντιαγιέ και Ντε Κολό, αλλά οι γηπεδούχοι έβγαλαν αντίδραση και ισορρόπησαν το ματς (32-32 στο 14.40’’).

Ωστόσο, με τον Ναντίρ Ιφί και την βοήθεια του Ρόμπινσον οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν ξανά (34-41 στο 16.30’’) διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα (41-46 στο 20’) πηγαίνοντας για τα αποδυτήρια στο ημίχρονο.

Στην επανάληψη, το παιχνίδι ήταν απόλυτα ισορροπημένο (55-55 στο 26.30’’) και με τον Ναντίρ Ιφί οι φιλοξενούμενοι έκλεισαν την τρίτη περίοδο στο +3 (61-64 στο 30’), καθώς ο Γκλιν Γουότσον δεν είχε στηρίγματα στην επίθεση.

Στην τελευταία περίοδο όμως οι δυο ομάδες συμβάδιζαν (74-74 στο 36.30’’), αλλά στο τελευταίο τρίλεπτο ο Νάντο Ντε Κολό με τρία τρίποντα από τα 8 μέτρα και ένα του Γκλιν Γουότσον έπειτα από πάσα του Ντε Κολό έδωσαν τη δυνατότητα στην Βιλερμπάν να πάρει μια διαφορά 7 πόντων (88-81) ενώ απέμεναν 36 δευτερόλεπτα για τη λήξη. Παρά την υπερπροσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του Φρανσίσκο Ταμπελίνι δεν μπόρεσαν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση και γνώρισαν την ήττα από την Βιλερμπάν που είχε το «καθαρό μυαλό» και τους Ντε Κολό-Γουότσον σε πολύ καλή βραδιά επιθετικά.

Ο MVP: Ο Νάντο Ντε Κολό τελείωσε τον αγώνα με 17 πόντους (4/4 ελεύθερες βολές, 2/5 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 21:04 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 24 βαθμούς στο PIR.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Ναντίρ Ιφί είχε 26 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ σε 26:32 λεπτά συμμετοχής συγκεντρώνοντας 30 βαθμούς στο PIR.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 23 επιθετικά ριμπάουντ της Βιλερμπάν από τα συνολικά 50 που πήρε απέναντι στην Παρί έπαιξαν τον κυρίαρχο ρόλο για να φτάσει στη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-23, 41-46, 61-64, 94-89.

LDLC ASVEL Villeurbanne FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 1 Z. Seljaas * 12:08 0 0/5 0% 0/1 0% 0/4 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 7 3 S. Harrison * 16:27 10 4/10 40% 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 1 4 5 1 2 0 0 0 9 9 7 T. Heurtel * 23:40 8 2/9 22.2% 1/6 16.7% 1/3 33.3% 3/4 75% 0 1 1 8 3 2 1 0 8 8 8 M. Ajinca 11:06 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 2 2 2 0 0 -1 -1 10 B. Massa 20:37 8 4/6 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 0/1 0% 5 1 6 1 4 1 0 0 12 12 11 E. Jackson 11:07 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 1 1 1 0 0 2 2 12 N. De Colo 21:04 17 5/11 45.5% 2/5 40% 3/6 50% 4/4 100% 2 3 5 5 1 1 0 0 24 24 23 D. Lighty * 08:23 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 24 M. Ndiaye 25:49 9 4/7 57.1% 4/6 66.7% 0/1 0% 1/4 25% 5 4 9 2 3 2 4 1 16 16 30 G. Watson 28:38 28 9/15 60% 4/7 57.1% 5/8 62.5% 5/7 71.4% 0 3 3 1 4 1 0 1 23 23 32 B. Vautier * 14:18 7 3/7 42.9% 3/7 42.9% 0/0 0% 1/2 50% 2 2 4 0 5 0 1 0 4 4 94 A. Traore 06:43 4 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 2/2 100% 1 1 2 0 1 2 0 0 3 3 TOTAL 200 94 33/76 43.4% 22/45 48.9% 11/31 35.5% 17/26 65.4% 23 27 50 22 27 16 6 2 103