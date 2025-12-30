Μούρινεν: Αφήνει την Παρτίζαν, έξι κολλέγια τον διεκδικούν

Ο Μίκα Μούρινεν φαίνεται πως θα αποχωρήσει από την Παρτίζαν σύμφωνα με τους Σέρβους για να ενσωματωθεί στο κολλεγιακό

Το περασμένο καλoκαίρι αποτέλεσε μια από τις περιπτώσεις που συγκέντρωσαν πάνω του τα βλέμματα των απανταχού μπασκετόφιλων. Ο λόγος για τον απίστευτο και θρασύ Μίκα Μούρινεν της Παρτίζαν, τον οποίο παρακολουθούσαν στενά ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος, απολαμβάνοντας τις εμφανίσεις του με την Εθνική Φινλανδίας στο Eurobasket. Όμως, εκείνος βρέθηκε στο στόχαστρο όχι μόνο ομάδων στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, αλλά και στην Ευρώπη.

Ο Μίκα Μούρινεν έφτασε εν τέλει στον Παρτίζαν ως μία από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις του EuroBasket, αλλά ο νεαρός Φινλανδός φόργουορντ δεν έκρυψε ποτέ το γεγονός ότι το Βελιγράδι ήταν μόνο ένας σταθμός στην καριέρα του.

Ο Μούρινεν εντάχθηκε στην σέρβικη ομάδα, προκειμένου να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο επαγγελματικό μπάσκετ και να δουλέψει υπό τις οδηγίες του κορυφαίου προπονητή στην ιστορία της Euroleague του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Τελικά, μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens ο «Ζοτς» υπέβαλλε την παραίτηση του, ακολούθησαν πολλά κωμικοτραγικά γεγονότα που απείλησαν να διαλύσουν εντελώς τη συνοχή της Παρτίζαν και τελικά τον διαδέχθηκε ο Ζοάν Πενιαρόγια.

Από τη στιγμή που ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς αποχώρησε πλέον ο Μούρινεν δεν έχει κανένα λόγο να μείνει στο Βελιγράδι, καθώς ήθελε να δουλέψει με τον καλύτερο και να βελτιωθεί στις αδυναμίες που θα του υποδείκνυε.

Εφόσον αποχώρησε είναι λογικό να θέλει τώρα και ο ίδιος να αποχωρήσει όχι γιατί δεν εμπιστεύεται τον Ζοάν Πενιαρόγια, αλλά γιατί ενδεχομένως το κλίμα που έχει επικρατήσει το τελευταίο διάστημα και οι διαρκείς αψιμαχίες των παικτών με τον κόσμο δεν βοηθούν, ώστε να υπάρχει μια ομαλότητα και μια κανονικότητα.