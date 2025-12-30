Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Κερδίσαμε και σπάσαμε το λουκέτο»
Στο Gazz Floor by Novibet της Τρίτης (30/12), ο Ιωάννης Παπαπέτρου με αφορμή το επερχόμενο ντέρμπι, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό (02/01/2026, 21:15), θυμήθηκε μια απίθανη ιστορία από τα χρόνια του στον Ολυμπιακό.
Πιο συγκεκριμένα, ο Παπαπέτρου θυμήθηκε ένα λουκέτο που είχε βάλει ο φροντιστής του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια έπειτα από ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό.
Το συγκεκριμένο λουκέτο στον επόμενο αγώνα μεταξύ των δύο αιωνίων ήταν ακόμα εκεί και οι «ερυθρόλευκοι» μετέπειτα κέρδισαν και ο Στράτος Περπέρογλου το έσπασε για να τονίσει πως τελείωσε το σερί των αρνητικών αποτελεσμάτων της ομάδας του μέσα στο ΟΑΚΑ.
