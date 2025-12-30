Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πρόταση στην Άρτεμις Σπανού, η οποία βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τις «πράσινες».

Η Άρτεμις Σπανού, φάινεται να είναι κοντά σε συμφωνία με τον Παναθηναϊκό.

Η Ελληνίδα σέντερ, έχει κινήσει το ενδιαφέρον της Σελέν Ερντέμ και φάινεται να είναι πολύ κοντά στο να συφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, προκειμένου να βοηθήσει προς την υλοποίηση των στόχων σε Eurocup Women και Α1 γυναικών.

Η Σπανού τη φετινή χρονιά αγωνίζεται με τη φανέλα της Μπρνο και μετράει μ.ο 14.4 πόντους και 7.6 ριμπάουντ, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως έχει αγωνιστεί στην Ελλάδα μόνο για τον Πανιώνιο από το 2006 μέχρι το 2010.