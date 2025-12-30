Euroleague Fantasy Rules: Οι δημοσιογράφοι του Gazzetta αναλύουν τις τοπ επιλογές για τη 19η αγωνιστική

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του 2025 και του πρώτου γύρου της regular season, οι δημοσιογράφοι του Gazzetta παρέα με την bwin παρουσιάζουν τις ομάδες τους στο νέο επεισόδιο του Euroleague Fantasy Rules.

Το 2025 φτάνει στο τέλος του. Το 2026 είναι προ των πυλών. Και ανάμεσα τους, μία αγωνιστική... δρόμος, η τελευταία του πρώτου γύρου στη φετινή Euroleague, την πιο απαιτητική, αμφίρροπη και ανατρεπτική όλων των εποχών.

Έχοντας φτάσει στα μισά της διαδρομής, οι 20 ομάδες δίνουν τη μία μάχη μετά την άλλη με αρχικό στόχο τα play-in και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στο φινάλε. Την ίδια ώρα, στο Euroleague Fantasy Challenge το παιχνίδι γίνεται ολοένα και πιο ενδιαφέρον, με νέους πρωταγωνιστές και νέες «ευκαιρίες» κάθε εβδομάδα για κάθε fantasy coach.

Στο νέο επεισόδιο της σειράς vidcast του Gazzetta, Euroleague Fantasy Rules παρέα με την bwin, επίσημη χορηγό του Euroleague Fantasy, Κωνσταντίνος Κωλαΐτης και Νίκος Δενδρινός παρουσιάζουν την εικόνα των ομάδων τους πριν το τέλος του 2025 και το φινάλε του 1ου γύρου, λίγο πριν το τζάμπολ της 19ης αγωνιστικής.

Δες το βίντεο, πάρε ιδέες και κέρδισε μια θέση στην κορυφή της κατάταξης:

Και μην ξεχνάς, αν θες κι εσύ να κοντραριστείς με τις ομάδες των δημοσιογράφων του Gazzetta, έλα στη λίγκα του Euroleague Fantasy... Rules.

Κωδικός: 116450-CGISY