Για όλα μίλησε ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα Ζέλικο Ντρτσέλιτς, ξεκαθαρίζοντας πως το Final Four της Euroleague είναι μονόδρομος, ενώ αναφέρθηκε ξανά στον Σφαιρόπουλο.

Πολύ ψηλά έβαλε τον πήχη για τον Ερυθρό Αστέρα ο πρόεδρος της ομάδας Ζέλικο Ντρτσέλιτς κάνοντας λόγο για Final Four της Euroleague, ενώ χαρακτήρισε τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου μόλις επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Για μια ακόμη φορά υποκλίθηκε στον Γιάννη Σφαιρόπουλο και παραδέχθηκε πως ήταν δύσκολη η απόφαση να λύσουν τη συνεργασία τους.

Αρχικά ρωτήθηκε για το αν μπορεί να ξεχωρίσει τρία γεγονότα που σημάδεψαν τη φετινή σεζόν, αλλά εξήγησε πως υπήρχαν πολλά περισσότερα.

«Θα ξεχώριζα αρκετά γεγονότα, όχι μόνο τρία. Η χρονιά ήταν γεμάτη προκλήσεις και καταστάσεις στις οποίες έπρεπε να αντιδράσουμε γρήγορα. Από τότε που βρέθηκα επικεφαλής του συλλόγου, μια από τις πιο σημαντικές στιγμές για μένα ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου Ραντίβοϊ Κόρατς. Επίσης, όλα όσα σχετίζονται με τις νεότερες κατηγορίες και όλα όσα έχουμε κάνει όσον αφορά τις υποδομές. Κάναμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά στην Euroleague. Για κάποιους, δεν είναι μεγάλο βήμα μπροστά, αλλά για εμάς είναι. Καταταχθήκαμε ανάμεσα στους 10 συλλόγους της Ευρώπης και ελπίζουμε ότι θα βρεθούμε σε ακόμη υψηλότερο επίπεδο» υποστήριξε.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε για την επιλογή του Ερυθρού Αστέρα ανάμεσα στην Euroleague και το ΝΒΑ και ξεκαθάρισε: «Παλέψαμε για την άδεια της Euroleague, πήγαμε σε συνομιλίες με ανθρώπους της Euroleague αρκετές φορές και είμαι χαρούμενος που την πήραμε. Μας βλέπω στην Euroleague, να είμαστε ισότιμα μέλη. Όσο για το ΝΒΑ, είχαμε αρκετές κλήσεις και συνομιλίες, αλλά το μέλλον μας είναι η Euroleague».

Για τους στόχους της νέας σεζόν, είπε: «Στην αρχή της σεζόν, είπα με τι θα ήμουν ικανοποιημένος, και αυτό είναι να βρεθώ ανάμεσα στους «8» και να προσπαθήσουμε να πάμε στο Final Four. Από τότε, έχω αλλάξει γνώμη. Η ομάδα παίζει θετικά, έχουμε φέρει παίκτες και θα είμαι ικανοποιημένος μόνο με μια θέση στο Final Four της Euroleague».

Όσο για τον προϋπολογισμό του Ερυθρού Αστέρα, τόνισε: «Είπα ότι ο προϋπολογισμός ήταν μεταξύ 20.000.000 και 21.000.000 εκατ. ευρώ. Αυτό άλλαξε, επειδή φέραμε έναν προπονητή (Σάσα Ομπράντοβιτς) και τον Μπάτλερ, και αυτό αύξησε τον προϋπολογισμό κατά 3.000.000 - 4.000.000 εκατ. ευρώ. Οι τραυματισμοί ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Αλλά τώρα έχουμε τον Ντόμπριτς που επιστρέφει, μετά τον Ρίβερο και τον Μπολομπόι. Όταν είμαστε ολοκληρωμένοι, θα είμαστε η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη».

Ακόμη, αναφέρθηκε στην αποχώρηση του Γιάννη Σφαιρόπουλου από τον πάγκο της ομάδας. «Η αποχώρηση του Σφαιρόπουλου και η απόφαση να μην είναι πλέον προπονητής μας ήταν πολύ δύσκολη για εμάς. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής, αλλά έπρεπε να αντιδράσουμε λόγω των κακών αποτελεσμάτων επειδή ο σύλλογος είναι πάνω από όλους μας» κατέληξε.