Ο Τζόρνταν Νουόρα στην αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Παρί διαφώνησε έντονα με τον Σάσα Ομπράντοβιτς.

Ο Ερυθρός Αστέρας ηττήθηκε (102-92) στη Γαλλία από την Παρί για την 18η αγωνιστική της Euroleague, αλλά η διαφωνία του Τζόρνταν Νουόρα όταν έγινε αλλαγή από τον Σάσα Ομπράντοβιτς έκανε αίσθηση!

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ πραματοποίησε ίσως την χειρότερη εμφάνιση του από τη στιγμή που αγωνίζεται στην ομάδα του Βελιγραδίου, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 3 πόντους (1/3 τρίποντα), 1 ριμπάουντ και 3 λάθη σε 14:56 λεπτά συμμετοχής. Ομολογουμένως, μια πολύ «φτωχή» επίδοση, ειδικά όταν συνοδεύεται από μια ήττα που ήθελαν να αποφύγουν οι Σέρβοι.

Εκείνο όμως που έκανε εντύπωση ήταν η έντονη διαφωνία του με τον προπονητή του Σάσα Ομπράντοβιτς όταν αντικαταστάθηκε την ώρα του αγώνα, όπου πήγε στον πάγκο κάνοντας χειρονομίες με τον Σέρβο τεχνικό να πηγαίνει προς το μέρος του και να συνεχίζει να τον παρατηρεί.

«Περιμέναμε ένα τέτοιο παιχνίδι. Νομίζω ότι η Παρί είναι μια καλή ομάδα. Παίζουν γρήγορα, παίζουν με το δικό τους στυλ. Σταμάτησαν μερικά πράγματα που κάνουμε και αυτό τους οδήγησε στη νίκη», επισήμανε ο Τζόρνταν Νουόρα.

Δεν του άρεσε το γεγονός ότι ο Ερυθρός Αστέρας δεν έπαιξε όπως στα προηγούμενα παιχνίδια και είχε σκαμπανεβάσματα στην απόδοση του.

«Πρέπει να έχουμε την ίδια απόδοση απέναντι σε κάθε ομάδα και να παίζουμε καλύτερα στην άμυνα» συμπλήρωσε, ενώ απέφυγε να πει το παραμικρό για το φραστικό επεισόδιο με τον προπονητή του, δείχνοντας πως δεν ήθελε να ρίξει λάδι στη φωτιά.