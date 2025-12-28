Ο Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πλέον ανεπιθύμητος στις τάξεις της Παρτίζαν και ο Ολυμπιακός παρακολουθεί την υπόθεση. Το συμβόλαιο που υπέγραψε πέρσι το καλοκαίρι και οι απολαβές του.

Ταϊρίκ Τζόουνς και Παρτίζαν, μία σχέση που πλέον έχει φτάσει στα άκρα. Ο σέντερ των Σέρβων είναι ο πλέον ανεπιθύμητος στους φίλους της Παρτίζαν και αυτό, όπως είναι λογικό, έχει σημάνει συναγερμό σε ομάδες που ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του. Μία εξ αυτών είναι ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρακολουθεί την κατάσταση και έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του στην πλευρά του Τζόουνς, στην περίπτωση που χωρίσουν οι δρόμοι του με την Παρτίζαν.

Πώς έφτασε η κατάσταση ως εκεί, με τον Τζόουνς; Οι οπαδοί της Παρτίζαν του καταλογίζουν αδιαφορία για την εικόνα στο παρκέ και τον θεωρούν έναν από τους βασικούς υπαίτιους για τη φυγή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Άλλωστε, μετά τη φυγή του Ζοτς, η Παρτίζαν υποδέχτηκε την Μπάγερν με την κατάσταση τεταμένη και τον Ταϊρίκ Τζόουνς να αποδοκιμάζεται σε κάθε του προσπάθεια από τους φίλους της ίδιας της ομάδας του.

Μέχρι που έφτασε στο σημείο να έρχεται σε έντονη αντιπαράθεση με τους Σέρβους στις εξέδρες, στη βαριά ήττα της Παρτίζαν από τη Μακάμπι. Γεγονός που δεν άφησε ασχολίαστο ούτε ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, Ταϊρίς Ράις στα social media.

«Πρέπει να τον πάρουν από εκεί. Ξεχάστε τα παιχνίδια, πώς θα κινηθεί στην πόλη με τέτοια ένταση; Το μόνο που χρειάζεται είναι να βρεθεί σε ένα εστιατόριο και ένας οπαδός να ξεφύγει» ανέφερε στην ανάρτησή του.

Το συμβόλαιο του Τζόουνς με την Παρτίζαν

Το περασμένο καλοκαίρι, ο Ταϊρίκ Τζόουνς έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο με την Παρτίζαν για δύο χρόνια. Μάλιστα, μετά την τρομερή περσινή σεζόν του, οι Σέρβοι προσπάθησαν να μπουν σε συζητήσεις για ανανέωση μαζί του.

Κάτι τέτοιο δεν τελεσφόρησε και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι. Με τον ίδιο να έχει αποδοχές που αγγίζουν τα 1.2 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο.

Στα 16 παιχνίδια της σεζόν ο Τζόουνς μετράει 10.8 πόντους, 6.1 ριμπάουντ, 2.1 ασίστ και 1.2 κλεψίματα.