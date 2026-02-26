Το ενδιαφέρον στρέφεται στην επόμενη αγωνιστική όπου ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στο ΣΕΦ από τον Ολυμπιακό για την 30η αγωνιστική της EuroLeague.

O Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε κόντρα στην Παρί στο Telekom Center Athens και ηττήθηκε με 99-104 παρά την προσπάθεια του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο τέλος.

Πλέον, οι «πράσινοι» στρέφουν το ενδιαφέρον τους στις υποχρεώσεις τους για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, όπου θα φιλοξενηθούν από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ για ένα ακόμη «αιώνιο» ντέρμπι.

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από την ήττα κόντρα στην Ζάλγκιρις στο Κάουνας, ενώ στην τελευταία μεταξύ τους αναμέτρηση η ομάδα του Εργκίν Άταμαν επικράτησε κατακτώντας τον τίτλο του Κυπέλλου Ελλάδας σπάζοντας το σερί 5 ηττών.

Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:15 στο ΣΕΦ.