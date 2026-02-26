EuroLeague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί

Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο «Telekom Center Athens» και ηττήθηκε από την Παρί με 99-104 με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από την πρώτη εξάδα.

Σε ένα ματς στο οποίο ήταν πίσω τη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο τέλος και ηττήθηκε από την Παρί στο «Telekom Center Athens» με 99-104 και έριξε το ρεκόρ του στο 16-13.

Νωρίτερα η Ντουμπάι BC είχε εύκολο βράδυ απέναντι στη Βιλερμπάν και επικράτησε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 96-85. Η Μακάμπι κέρδισε δύσκολα μέσα στο Πριγκιπάτο με 86-91 τη Μονακό και ανέβηκε στο 14-15. Στο Ισραήλ η Χάποελ νίκησε με 92-86 την Αρμάνι, την ώρα που η Βαλένθια έκανε... περίπατο στην έδρα της Μπασκόνια, επικρατώντας με 79-108. Η Ρεάλ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην έδρα της και... διέλυσε στη Μαδρίτη την Μπάγερν με 93-70

Η 29η αγωνιστική

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

 

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Κατάταξη

  1. * Φενέρμπαχτσε 21-7
  2. Βαλένθια 19-10
  3. * Ολυμπιακός 18-10
  4. Ρεάλ Μαδρίτης 18-11
  5. * Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
  6. Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12
  7. Ερυθρός Αστέρας 17-12
  8. Μπαρτσελόνα 17-12
  9. Μονακό 16-13
  10. Παναθηναϊκός 16-13
  11. Ντουμπάι 15-14
  12. Αρμάνι Μιλάνο 14-15
  13. Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
  14. Βίρτους Μπολόνια 13-16
  15. Μπάγερν Μονάχου 12-17
  16. * Παρί 10-18
  17. Αναντολού Εφές 9-20
  18. Μπασκόνια 9-20
  19. Παρτίζαν 9-20
  20. Βιλερμπάν 7-22

Εκκρεμούν

  • Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
  • Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Η επόμενη αγωνιστική (30η)

Πέμπτη 5 Μαρτίου

  • 19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό
  • 21:05 Μακάμπι - Χάποελ Τελ Αβίβ
  • 21:30 Βαλένθια - Ζάλγκιρις
  • 21:30 Παρτίζαν - Ντουμπάι
  • 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα
  • 21:45 Ρεάλ - Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 6 Μαρτίου

  • 19:30 Εφές - Βιλερμπάν
  • 21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν
  • 21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
  • 21:30 Μπασκόνια - Παρί

