EuroLeague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί
Σε ένα ματς στο οποίο ήταν πίσω τη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο τέλος και ηττήθηκε από την Παρί στο «Telekom Center Athens» με 99-104 και έριξε το ρεκόρ του στο 16-13.
Νωρίτερα η Ντουμπάι BC είχε εύκολο βράδυ απέναντι στη Βιλερμπάν και επικράτησε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 96-85. Η Μακάμπι κέρδισε δύσκολα μέσα στο Πριγκιπάτο με 86-91 τη Μονακό και ανέβηκε στο 14-15. Στο Ισραήλ η Χάποελ νίκησε με 92-86 την Αρμάνι, την ώρα που η Βαλένθια έκανε... περίπατο στην έδρα της Μπασκόνια, επικρατώντας με 79-108. Η Ρεάλ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην έδρα της και... διέλυσε στη Μαδρίτη την Μπάγερν με 93-70
Η 29η αγωνιστική
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
- Φενέρμπαχτσε - Παρτίζαν 81-78
- Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός 99-94 (2η παρ.), 82-82 (παρ.), 73-73 (κ.α.)
- Ερυθρός Αστέρας - Αναντολού Εφές 91-81
- Βίρτους Μπολόνια - Μπαρτσελόνα 85-80
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου
- Ντουμπάι BC - Βιλερμπάν 96-85
- Μονακό - Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-81
- Χάποελ Τελ Αβίβ - Αρμάνι Μιλάνο 92-86
- Μπασκόνια - Βαλένθια 79-108
- Ρεάλ Μαδρίτης - Μπάγερν Μονάχου 93-70
- Παναθηναϊκός - Παρί 99-104
Κατάταξη
- * Φενέρμπαχτσε 21-7
- Βαλένθια 19-10
- * Ολυμπιακός 18-10
- Ρεάλ Μαδρίτης 18-11
- * Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11
- Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12
- Ερυθρός Αστέρας 17-12
- Μπαρτσελόνα 17-12
- Μονακό 16-13
- Παναθηναϊκός 16-13
- Ντουμπάι 15-14
- Αρμάνι Μιλάνο 14-15
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15
- Βίρτους Μπολόνια 13-16
- Μπάγερν Μονάχου 12-17
- * Παρί 10-18
- Αναντολού Εφές 9-20
- Μπασκόνια 9-20
- Παρτίζαν 9-20
- Βιλερμπάν 7-22
Εκκρεμούν
- Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)
- Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)
Η επόμενη αγωνιστική (30η)
Πέμπτη 5 Μαρτίου
- 19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό
- 21:05 Μακάμπι - Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Βαλένθια - Ζάλγκιρις
- 21:30 Παρτίζαν - Ντουμπάι
- 21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα
- 21:45 Ρεάλ - Βίρτους Μπολόνια
Παρασκευή 6 Μαρτίου
- 19:30 Εφές - Βιλερμπάν
- 21:00 Ερυθρός Αστέρας - Μπάγερν
- 21:15 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός
- 21:30 Μπασκόνια - Παρί
