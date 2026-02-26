Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε στο «Telekom Center Athens» και ηττήθηκε από την Παρί με 99-104 με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί ακόμα περισσότερο από την πρώτη εξάδα.

Σε ένα ματς στο οποίο ήταν πίσω τη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την ανατροπή στο τέλος και ηττήθηκε από την Παρί στο «Telekom Center Athens» με 99-104 και έριξε το ρεκόρ του στο 16-13.

Νωρίτερα η Ντουμπάι BC είχε εύκολο βράδυ απέναντι στη Βιλερμπάν και επικράτησε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 96-85. Η Μακάμπι κέρδισε δύσκολα μέσα στο Πριγκιπάτο με 86-91 τη Μονακό και ανέβηκε στο 14-15. Στο Ισραήλ η Χάποελ νίκησε με 92-86 την Αρμάνι, την ώρα που η Βαλένθια έκανε... περίπατο στην έδρα της Μπασκόνια, επικρατώντας με 79-108. Η Ρεάλ δεν αντιμετώπισε πρόβλημα στην έδρα της και... διέλυσε στη Μαδρίτη την Μπάγερν με 93-70

Η 29η αγωνιστική

Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

Κατάταξη

* Φενέρμπαχτσε 21-7 Βαλένθια 19-10 * Ολυμπιακός 18-10 Ρεάλ Μαδρίτης 18-11 * Χάποελ Τελ Αβίβ 17-11 Ζάλγκιρις Κάουνας 17-12 Ερυθρός Αστέρας 17-12 Μπαρτσελόνα 17-12 Μονακό 16-13 Παναθηναϊκός 16-13 Ντουμπάι 15-14 Αρμάνι Μιλάνο 14-15 Μακάμπι Τελ Αβίβ 14-15 Βίρτους Μπολόνια 13-16 Μπάγερν Μονάχου 12-17 * Παρί 10-18 Αναντολού Εφές 9-20 Μπασκόνια 9-20 Παρτίζαν 9-20 Βιλερμπάν 7-22

Εκκρεμούν

Χάποελ Τελ Αβίβ-Παρί (3/3)

Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε (17/3)

Η επόμενη αγωνιστική (30η)

Πέμπτη 5 Μαρτίου

19:45 Φενέρμπαχτσε - Μονακό

21:05 Μακάμπι - Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Βαλένθια - Ζάλγκιρις

21:30 Παρτίζαν - Ντουμπάι

21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Μπαρτσελόνα

21:45 Ρεάλ - Βίρτους Μπολόνια

Παρασκευή 6 Μαρτίου