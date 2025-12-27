Ο Αϊζέια Τόμας, με 577 συμμετοχές στο NBA, δήλωσε ότι σκέφτεται το ενδεχόμενο να περάσει τον Ατλαντικό και να αγωνιστεί στη EuroLeague.

Ο Αϊζέια Τόμας αγωνίστηκε για τελευταία φορά στο NBA τη σεζόν 2023/24, μετρώντας έξι συμμετοχές με τους Φοίνιξ Σανς, και στα 36 του χρόνια φαίνεται πως κουράστηκε να περιμένει ακόμη μία ευκαιρία στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, κάνοντας άνοιγμα προς τις ομάδες της EuroLeague.

«Σκέφτομαι να γλιστρήσω στη EuroLeague. Απλώς θέλω να παίζω μπάσκετ» έγραψε στο «X» ο βραχύσωμος γκαρντ με 577 συμμετοχές στο ΝΒΑ.

Ο Τόμας μπήκε στη λίγκα το 2011, ως Νο. 60 στο NBA Draft από τους Σακραμέντο Κινγκς. Στη συνέχεια αγωνίστηκε διαδοχικά σε Σανς, Σέλτικς, Καβαλίερς, Λέικερς, Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πέλικανς, Μάβερικς και Χόρνετς.

Στο NBA μετράει 17.5 πόντους, 4.8 ασίστ και 2.4 ριμπάουντ σε 556 αγώνες της regular season, καθώς και 21.7 πόντους, 6.1 ασίστ και 3 ριμπάουντ σε 26 παιχνίδια playoffs.