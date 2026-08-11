Ο Απόστολος Σίσκος ηγείται της ελληνικής αποστολής στο Ευρωπαϊκό του Παρισιού, με δυνατές συμμετοχές σε πολλά αγωνίσματα και στόχο τις προκρίσεις και τις διακρίσεις.

Με τον Απόστολο Σίσκο να ξεχωρίζει, η Τρίτη (11/8) στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του Παρισιού περιλαμβάνει έντονη ελληνική παρουσία. Ο Σίσκος, με την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο στα 200μ. ύπτιο (1:54.12), αγωνίζεται στις 11:36 και στοχεύει στην πρόκριση στον ημιτελικό, με μεγάλο αντίπαλο τον Ούγγρο Χούμπερτ Κος.

Στα 50μ. πεταλούδα γυναικών, η Ελλάδα έχει τριπλή εκπροσώπηση με τις Ντουντουνάκη, Βλάχου και Δαμασιώτη, ενώ ο Ανδρέας Βαζαίος αγωνίζεται στα 100μ. ελεύθερο με στόχο μια καλή επίδοση μετά το φετινό πανελλήνιο ρεκόρ του (48.31).

Στα 100μ. πρόσθιο, η Μάνια Τασάκου και η Νικόλ Παυλοπούλου δίνουν επίσης το «παρών», ενώ στα 800μ. ελεύθερο ανδρών οι Μάρκος και Κακουλάκης κυνηγούν πρόκριση στον τελικό, με τον πρώτο να πλησιάζει το πανελλήνιο ρεκόρ του.

Η ελληνική παρουσία ολοκληρώνεται με τη mixed σκυταλοδρομία 4Χ100μ. μικτή ομαδική, ενώ το βράδυ η Άρτεμις Βασιλάκη αγωνίζεται στον τελικό των 800μ. ελεύθερο γυναικών, έχοντας προκριθεί με την 6η καλύτερη επίδοση.

Το ελληνικό πρόγραμμα της Τρίτης (11/8)

Πρωινό πρόγραμμα – Προκριματικοί

10:37 | 50μ. πεταλούδα γυναικών – 4η σειρά

Άννα Ντουντουνάκη

Άννα Αυγούστα Βλάχου διαδρομή 8

10:39 | 50μ. πεταλούδα γυναικών – 5η σειρά

Γεωργία Δαμασιώτη

11:08 | 100μ. ελεύθερο ανδρών – 10η σειρά

Ανδρέας Βαζαίος

11:16 | 100μ. πρόσθιο γυναικών – 2η σειρά

Νικόλ Παυλοπούλου

11:24 | 100μ. πρόσθιο γυναικών – 5η σειρά

Μάνια Τασάκου

11:36 | 200μ. ύπτιο ανδρών – 3η σειρά

Απόστολος Σίσκος

12:25 | 800μ. ελεύθερο ανδρών – 3η σειρά

Δημήτρης Μάρκος

12:35 | 800μ. ελεύθερο ανδρών – 3η σειρά

Βασίλης Κακουλάκης

4Χ100μ. μικτή ομαδική mixed – 3η σειρά

Ελλάδα

Βραδινό πρόγραμμα

20:53 | Τελικός 800μ. ελεύθερο γυναικών